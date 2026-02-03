FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1

Un bolid de lux marca Rolls-Royce Cullinan a ars ca o torță pe drumul național DN 1, la ieșirea din Unirea spre Aiud. Potrivit unor surse, paguba ar fi estimată la circa 800.000 de euro.

Autoturismul, înmatriculat în București, a luat foc luni, 2 februarie, în jurul orei 03:30. Imagini cu epava au fost trimise de către un cititor Alba24 pe adresa redacției.

Incendiul a fost anunțat prin apel la numărul de urgență 112 de către șoferul mașinii, un bărbat din Cluj.

Au intervenit de urgență pompierii din Aiud, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță din Ocna Mureș.

La fața locului au fost asistate medical două persoane.

