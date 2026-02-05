Connect with us

Ministrul Sănătății a anunţat cine va fi exceptat de la neplata primei zile de concediu medical

Publicat

acum O oră

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat introducerea unor excepții în măsura privind neplata primei zile de concediu medical, pentru protejarea pacienților vulnerabili.

Alexandru Rogobete a precizat joi că Ministerul Sănătății a finalizat un proiect de ordonanță de urgență care urmează să fie pus în transparență decizională și care introduce metodologii clare de protecție în ceea ce privește concediile medicale pentru „pacienții care chiar au nevoie de acestea”.

„Am spus încă de la începutul acestui an că măsura privind concediile medicale și neplata primei zile de concediu medical trebuie nuanțată și aplicată corect, nu generalizată și nedreaptă. (...)

Există situații clare, fără loc de interpretări sau suspiciuni - vorbim despre pacienți oncologici, pacienți cu boli rare, pacienți cronici și alte categorii care depind real de acest sprijin medical. Ca să fiu foarte clar: în această măsură vor fi introduse excepții explicite acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente.

Aceste corecții vor fi făcute direct de Ministerul Sănătății, pentru ca pacienții care chiar au nevoie de concedii medicale să fie protejați”, a scris Rogobete pe Facebook.

Potrivit ministrului, impactul economic al măsurii este important pentru sustenabilitatea sistemului public, însă nu va fi niciodată mai presus de sănătatea oamenilor.

„De aceea, am finalizat o ordonanță de urgență care intră în transparență decizională și care introduce metodologii clare de protecție. Aceasta corectează excesele din trecut și elimină situațiile în care pacienții vulnerabili ar fi fost afectați de lipsa de reglementare”, a explicat ministrul Sănătății

