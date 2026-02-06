Logiscool Alba Iulia: Cum poți merge cu copilul la o lecție demo gratuită de programare. Cursuri pentru copii și adolescenți

Logiscool, una dintre cele mai mari rețele internaționale de școli de programare pentru copii și adolescenți, organizează la Alba Iulia cursuri dedicate dezvoltării competențelor digitale pentru tineri.

Programele sunt concepute pentru copii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani și sunt adaptate fiecărei grupe de vârstă și nivel de cunoștințe.

Prin intermediul cursurilor Logiscool, copiii învață bazele programării într-un mod interactiv și prietenos, folosind platforme educaționale moderne.

Activitățile sunt axate pe dezvoltarea gândirii logice, a creativității, a capacității de rezolvare a problemelor și a atenției.

Elevii creează jocuri, animații și aplicații, învățând să folosească tehnologia într-un mod util și responsabil.

Cursurile sunt structurate pe module, de la nivel introductiv până la nivel avansat, și includ teme precum programare vizuală, dezvoltare de jocuri, aplicații digitale și competențe digitale de bază. Nu este necesară experiență anterioară în programare.

Pentru a oferi părinților și copiilor posibilitatea de a descoperi metoda de predare și atmosfera cursurilor, Logiscool Alba Iulia organizează lecții demonstrative gratuite.

Acestea permit copiilor să participe la o oră demonstrativă și să își formeze o imagine clară despre modul de desfășurare a cursurilor.

Programul lecțiilor demonstrative gratuite este următorul:

09 Februarie 2026, luni

16:00 – 17:30 – copii 9–12 ani, clasele II–V, la sediu

17:30- 19:00– copii 9–10ani, la sediu

17:30 – 19:00 – copii 6–8 ani, la sediu

10 Februrie 2026- Marți

16:00-17:30 - copii 9-11 ani, la sediu

17:30 – 19:00 – copii 12–15 ani, la sediu

11 Februarie 2026, miercuri

16:00 – 17:30 – copii 6–7 ani, la sediu

17:30 – 19:00 – copii 9–10 ani, la sediu

17:30 – 19:00 – copii 10-12ani, la sediu

12 Februarie 2026, joi

16:50 – 17:30 – copii 6–8 ani, la sediu

17:30-19:00- copii 8-10 ani, la sediu

13 Februarie 2026, vineri

16:00-17:30 - copii 10-13 ani, la sediu

17:30 – 18:10 – copii 7–9 ani, la sediu

Cursurile și lecțiile demostrative se desfășoară la sediul Logiscool din Alba Iulia, situat pe Bulevardul Ferdinand I, nr. 78D.

Înscrierea copiilor la cursuri și la lecțiile demonstrative se face online, pe site-ul oficial Logiscool, AICI.

Pentru informații suplimentare, părinții pot contacta Logiscool Alba Iulia și telefonic, la numărul 0723.108.668.

