Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”

Nicolae Stanciu, care a părăsit Europa după un an și s-a întors în China, a oferit o primă reacție după ce a bătut palma cu noul club, Dalian Yingbo, ocupanta locului 11 din sezonul trecut. 

Sute de spectatori l-au așteptat ca un superstar pe Stanciu la aeroport, iar românul a recunoscut că n-a mai văzut așa ceva.

”Nu am mai văzut niciodată o asemenea scenă în viața mea. Am urmărit chiar eu videoclipurile cu fanii și, pentru mine, ei sunt cei mai buni suporteri din China. Am văzut și stadionul. Suoyu Bay este cu adevărat uimitor” a spus Stanciu.

Stanciu a revenit în China după aproape trei ani. Alături de Wuhan reușea să câștige campionatul, o surpriză uriașă ținând cont de faptul că era o nou-promovată.

În China, Nicușor Stanciu este un star, după cele 27 de goluri în 53 de partide.

Dalian Yingbo FC evoluează în prima ligă și e un club recent înființat, în 2021. Sezonul trecut a terminat abia pe locul 11, iar noul sezon va debutat peste o lună, pe 6 martie.

Meciurile se vor disputa pe o arenă de aproape 64.000 de locuri într-un oraș cu peste 7.5 milioane de locuitori, aflat în apropiere de granița cu Coreea de Nord.

