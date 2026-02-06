Connect with us

ALBA: Peste 850 de proiecte în valoare de 20.000 de euro fiecare, selectate pentru implementare în REPowerEU

Publicat

acum O oră

Peste 850 de proiecte în valoare de 20.200 de euro fiecare au fost selectate în județul Alba, pentru implementare în REPowerEU. Valoarea totală a finanțărilor atrase la nivelul județului prin această măsură se ridică la aproximativ 17.351.800 euro (86.353.552 lei).

Consiliul Județean Alba a emis 877 avize favorabile, în calitate de evaluator și verificator al eligibilității dosarelor beneficiarilor finali – persoane vulnerabile, în cadrul Investiției I7, Componenta 16 – REPowerEU.

Programul vizează renovarea energetică a clădirilor rezidențiale unifamiliale, combinată cu instalarea de panouri solare, cu accent pe gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și consumatorii vulnerabili.

Din totalul proiectelor avizate favorabil, 859 de proiecte au fost selectate pentru implementare, ceea ce indică un grad de reușită de aproximativ 98% (97,95%) al dosarelor pentru care Ghișeul Unic de Eficiență Energetică Alba a oferit sprijin tehnic și verificare.

Fiecare proiect selectat pentru implementare beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 20.200 euro, acordată sub forma unui pachet de 6 vouchere cu sumă fixă, destinate activităților eligibile realizate la o clădire rezidențială unifamilială.

Sprijinul financiar acoperă atât lucrările de renovare energetică, cât și etapele tehnice obligatorii pentru asigurarea calității intervențiilor.

În baza celor 859 de proiecte selectate pentru implementare, valoarea totală a finanțărilor atrase la nivelul județului Alba prin această măsură se ridică la aproximativ 17.351.800 euro (86.353.552 lei).

Această sumă reflectă un sprijin financiar consistent direcționat către gospodăriile vulnerabile, contribuind direct la reducerea consumului de energie, scăderea costurilor pentru populație și creșterea performanței energetice a fondului construit rezidențial din județ.

Acest rezultat reflectă eficiența activității de informare, consiliere și evaluare realizate la nivel județean, precum și colaborarea solidă dintre autoritățile locale și operatorii implicați în implementarea măsurilor destinate sprijinirii persoanelor vulnerabile.

Proiectele selectate pentru implementare vizează beneficiari din următoarele UAT-uri din județul Alba: Abrud, Alba Iulia, Albac, Almașu Mare, Arieșeni, Avram Iancu, Baia de Arieș, Berghin, Bistra, Blaj, Bucerdea Grânoasă, Bucium, Câmpeni, Cergău, Ceru Băcăinți, Ciugud, Ciuruleasa, Crăciunelu de Jos, Daia Română, Fărău, Gârda de Sus, Horea, Hopârta, Întregalde, Meteș, Mihalț, Mogoș, Noșlac, Ocna Mureș, Ocoliș, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Poșaga, Râmeț, Roșia de Secaș, Roșia Montană, Sântimbru, Sohodol, Șpring, Stremț, Teiuş, Vidra și Zlatna.

Solicitanţii acestor avize au fost: SC BUZA CINCI TEI SRL; SC ATLAS SPORT SRL; SC CONSTRUCT BETA SRL; IMPACT CONSTRUCT SRL; SC CASA ANIESANA SRL; SC EXTRACT MIN SRL; SC TOP PROJECTS SRL.

Prin Investiția I7 din Componenta 16 REPowerEU se urmărește creșterea accesului populației vulnerabile la soluții de eficiență energetică, reducerea costurilor cu energia și sprijinirea tranziției către un sistem energetic mai sustenabil.

