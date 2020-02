ALERTĂ meteo: COD PORTOCALIU de vânt puternic și ninsori în Alba. COD ROȘU de viscol în alte 9 județe din țară

Meteorologii au emis avertizări de viscol sub Cod Portocaliu pentru sudul județului Alba și Cod Roșu în alte 9 județe din țară.

Alba se află sub Cod Portocaliu de miercuri, 5 februarie, ora 14.00, până joi, 6 februarie, ora 12.00. Este vizată zona montană din sudul județului. În intervalul menționat vor fi intensificări susținute ale vântului cu rafale de 80-100 km/h, temporar va ninge viscolit, determinând scăderea vizibilității sub 50 m. Zonele vizate sunt Carpații Meridionali și Orientali. Restul județului Alba se află sub Cod Galben de vânt și ninsori.

Tot sub Cod Portocaliu se află jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, în intervalul 5 februarie, ora 17:00 – 6 februarie, ora 8.00. Vor fi intensificări susținute ale vântului cu rafale de 70…85 km/h, temporar va ninge viscolit determinând scăderea vizibilității. În județele Teleorman, Giurgiu, Tulcea și local în județele Călărași, Ialomița și Brăila se va depune strat consistent de zăpadă

COD ROȘU de viscol

De miercuri, 5 februarie, ora 18:00 până joi, 6 februarie, ora 8.00, în zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Brașov, Buzău va fi viscol puternic, rafale de peste 100-120 km/h, vizibilitate redusă spre zero.

De miercuri, 5 februarie, ora 22:00 până joi, 6 februarie, ora 8.00, în Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și Tulcea vor fi intensificări puternice ale vântului cu rafale de peste 85-90 km/h, viscol, vizibilitate redusă semnificativ.

Alte 16 județe din Transilvania, Moldova și Muntenia sunt sub cod galben de viscol și ninsori, de miercuri, ora 11.30 până joi, 6 februarie, ora 8.00. La munte, în nordul și centrul Moldovei, apoi și în regiunile sudice și sud-estice va ninge, se va depune strat de zăpadă, iar vântul se va intensifica, cu rafale de peste 55 km/h, iar în zona montană peste 70 km/h.

Intensificări temporare ale vântului vor fi și în regiunile vestice și local în centru cu viteze de 55-65 km/h.

UPDATE: Potrivit ANM, Cod Portocaliu de ninsori și viscol va fi și joi, între orele 8.00-12.00 pentru județele Alba, Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Brașov, Argeș, Prahova, Dâmbovița, Covasna – zona Carpaților Meridionali și de Curbură. Aceeași avertizare meteo este valabilă pentru Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța și Tulcea.

În estul Munteniei, sudul Moldovei și în Dobrogea vântul va continua să prezinte intensificări susținute cu rafale de 70-80 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură peste 80-90 km/h viscolind și spulberând ninsoarea și determinând scăderea vizibilității

Joi, între orele 8.00 și 15.00 este Cod Galben de viscol și ninsori în Bacău. Vaslui, Teleorman și Giurgiu.

În intervalul menționat, temporar va mai ninge în sud-estul țării, iar vântul va prezenta intensificări, cu viteze de peste 55 km/h, iar în zona montană peste 70 km/h, spulberând zăpada.

sursa: meteoromania.ro

