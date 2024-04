Alianța PSD PNL a depus listele pentru alegerile europarlamentare. Patru politicieni legați de Alba, pe locuri eligibile

Listele candidaţilor Alianţei electorale PSD PNL pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie şi ale susţinătorilor au fost depuse, vineri, la Biroul Electoral Central de către liderii celor două partide.

Pe liste sunt și trei politicieni liberali cu legături puternice cu județul Alba, dar și un politician de la PSD.

Este vorba despre Mircea Hava (fost primar al municipiului Alba Iulia), Dan Motreanu (fost consilier județean și angajat al ADR Centru) și Rareș Bogdan (din Ocna Mureș).

De asemenea, pe listă se află și Victor Negrescu, în prezent liderul interimar al organizației județene a PSD Alba.

Toți sunt pe locuri considerate eligibile.

Preşedinţii PSD şi PNL, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, s-au deplasat împreună către BEC, pornind de la noul sediu al alianţei, în trecut, sediul USL şi, apoi, al ALDE, transmite Agerpres.

Ei au fost însoţiţi de alţi membri ai conducerilor celor două partide şi europarlamentari, printre care social-democraţii Mihai Tudose, Gabriela Firea, Paul Stănescu, Marian Neacşu şi liberalii Rareş Bogdan, Lucian Bode şi Dan Motreanu.

Potrivit deciziei BEC, listele cu candidaţii la alegerile europarlamentare trebuie depuse până cel târziu la data de 10 aprilie, ora 23,59.

Conform hotărârilor adoptate de BEC, odată cu dosarele candidaţilor, trebuie să fie depuse şi listele de susţinători, cuprinzând cel puţin 200.000 de persoane.

În 26 martie, BEC a admis protocolul de constituire a Alianţei electorale PSD PNL.

Declarații ale liderilor politici:

Nicolae Ciucă: Această echipă are misiunea de a merge la Bruxelles nu pentru PNL, PSD, ci pentru România, pentru a face tot ce ne stă în putință ca să continuăm acest proces de dezvoltare (…)

Bani cu care vom continua să dezvoltăm comunitățile locale, să realizăm infrastructura rutieră, feroviară (…) domeniul educației și sănătății.

Am mare încredere în acest demers și sunt convins că și cetățenii văd în această listă comună un angajament pentru România.

Marcel Ciolacu: Din acest moment este oficial: Cele două partide au constituit o alianță electorală, la fel cum am construit și o coaliție de guvernare.

Nu am făcut-o nici pentru PSD, nici pentru PNL, am reușit să depășim discuțiile interne, să arătăm și interiorul partidelor (…) dar am reușit să luăm o decizie nu pentru noi, ci pentru România și stabilitate.

România nu-și permite să piardă vreun ban când vorbim de aderarea la Schengen, la OCDE. Acestea sunt proiectele mari pentru care am creat această alianță electorală.

Și vom vedea după ce românii vor decide la vot, pentru că au întotdeauna dreptate, după 10 iunie, deciziile politice.

Am dat dovadă de maturitate politică, cred că am depășit momentul în care România trebuie să trăiască în circ, scandal și întotdeauna să împingem românii de a vota contra.

Este un moment în care venim cu o ofertă administrativă pentru Capitala României, pentru alegerile europarlamentare. Nu mai îndemnăm românii să voteze contra unui partid, intrăm în altă logică electorală.

