Restricții de circulație pe Autostrada A1, în zona municipiului Sibiu. Vor fi închise o bretea de acces și o bandă de decelerare

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov anunță instituirea unor restricții de circulație pe Autostrada A1, în zona municipiului Sibiu.

Miercuri, 20 august 2025, în intervalul orar 05:00 – 18:00, vor fi închise banda de decelerare și breteaua de acces către nodul rutier Sibiu Vest (ieșirea spre Șura Mică).

Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de frezare a stratului de uzură și așternere a unui covor asfaltic nou.

Reprezentanții DRDP Brașov îi roagă pe șoferi să circule cu prudență în zona șantierului și să respecte semnalizarea temporară montată pe traseu.

Foto: Arhivă

