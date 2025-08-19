UPDATE: Atenționare Cod Galben de furtuni în Alba. Averse, descărcări electrice, vânt puternic, grindină. Localități vizate

Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționare imediată, Cod Galben de furtuni, pentru mai multe localități din Alba.

Se vor semnala averse care vor acumula local 15-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului(cu viteze de 50-60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

UPDATE: Până la ora 16.00, atenționarea este valabilă pentru:

Aiud, Ocna Mureș, Zlatna, Câmpeni, Teiuș, Abrud, Baia de Arieș,

Ighiu, Unirea, Galda de Jos, Lupșa, Mihalț, Lopadea Nouă, Meteș, Stremț, Sântimbru, Mirăslău

Bistra, Roșia Montană, Albac, Sohodol, Horea, Bucium, Sălciua, Poșaga, Mogoș, Ocoliș

Bucerdea Grânoasă, Cricău, Livezile, Hopârta, Rădești, Rimetea, Întregalde, Râmeț, Ponor

Până la ora 15.15 au fost vizate localitățile Aiud, Ighiu, Unirea, Vințu de Jos, Meteș, Stremț, Mirăslău, Livezile, Rimetea, Ocoliș, Râmeț.

UPDATE ora 15:20

Valabil în data de 19 autust 2025, de la ora 15:25 până la ora 16:30.

Zonele vizate din județul Alba: Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Săsciori, Vințu de Jos, Pianu, Meteș, Șibot, Săliștea, Gârbova, Câlnic, Cut, Blandiana;

Se vor semnala: Averse care vor acumula local 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze de 55-60 km/h), vijelie, grindină de mici dimensiuni(1…2 cm).

