Reguli privind transportul copiilor în mașină. Ce spune Codul rutier și ce amenzi riscă șoferii

Reguli privind transportul copiilor în mașină. Codul Rutier prevede reguli clare privind transportul copiilor în autovehicule. Șoferii sunt obligați prin lege să se asigure că, pe timpul conducerii vehiculului, copiii poartă centurile de siguranță sau că sunt transportați numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate.

Potrivit art. 36 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Codul rutier), „conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcție cu centuri de siguranță au obligația să se asigure că, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poartă centurile de siguranță sau sunt transportați numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate”.

Reguli privind transportul copiilor în mașină. Copii mai mici de 3 ani

Conform Codului rutier, șoferilor le este interzis să transporte copii în vârstă de până la 3 ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță.

Excepție fac autovehiculele destinate transportului public de persoane (autobuze, microbuze, etc.), precum și taxiurile, dacă în acestea din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din față.

Reguli privind transportul copiilor mai mari de 3 ani

Legislația face distincții clare în funcție de înălțimea copiilor. Astfel, copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălțime de până la 150 cm, pot fi transportați în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunul din față.

Potrivit art. 97 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, copiii cu o înălţime de până la 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă pentru conducător şi pasageri, doar dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.

Dispoziţiile nu se aplică în cazul transportului în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum şi în taxi, dacă în acesta din urmă copilul ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă. Transportul copilului în vârstă de până la 3 ani, în acest caz, se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul.

Copiii cu o înălţime de peste 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă poartă centuri de siguranţă pentru adulţi, reglate astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau feţei, ori dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.

Reguli privind transportul copiilor în mașină. Dispozitive de fixare în scaun

Prin dispozitiv de fixare în scaun pentru copii, în sensul prezentului articol, se înţelege un ansamblu de componente capabil să fixeze un copil în poziţia şezut sau culcat, care poate cuprinde o combinaţie de chingi ori elemente flexibile cu o cataramă de fixare, dispozitive de reglare, elemente de prindere şi, în unele cazuri, un scaun suplimentar şi/sau un scut pentru impact, ce poate fi ancorat la un autovehicul, ori un sistem constituit dintr-un dispozitiv parţial de fixare în scaun utilizat împreună cu centura de siguranţă cu rol de prindere a copilului sau de fixare a dispozitivului, cum ar fi, fără a se limita la acestea, scaun de siguranţă pentru copii, pernă de înălţare, care poate fi folosită împreună cu o centură de siguranţă pentru adulţi, portbebe-coşuleţ pentru sugari, scaun pentru sugari, chingă de ghidare, precum şi centură şi sisteme de centuri pentru copii.

Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii trebuie să fie omologat şi adecvat pentru caracteristicile fizice ale copiilor.

Unde se montează dispozitivele de fixare în scaun pentru copii

Regula de bază este simplă: dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se instalează pe locurile din spate, conform instrucțiunilor producătorului.

Potrivit legii, dispozitivul de fixare în scaun pentru copii se instalează pe locurile din spate ale autovehiculului, în conformitate cu instrucţiunile de montare furnizate de către producătorul acestuia, cum ar fi manual, prospect sau publicaţia electronică cu instrucţiuni care indică în ce mod şi în care tipuri de autovehicule poate fi folosit sistemul în condiţii de siguranţă.

Există totuși situații când scaunul poate fi montat în față, pe scaunul din dreapta. Mai exact, tipurile de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia opusă direcţiei normale de deplasare a autovehiculului se instalează pe acest loc doar în situaţia în care conducătorul dezactivează airbagul frontal corespunzător locului, chiar şi în cazul autovehiculului prevăzut cu un mecanism care detectează în mod automat prezenţa dispozitivului instalat şi blochează declanşarea airbagului frontal corespunzător locului, sau dacă autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzător locului.

Dispoziţiile se aplică în mod corespunzător şi în cazul tipurilor de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia normală de deplasare a autovehiculului.

Excepții medicale pentru folosirea sistemelor de siguranță

Copii care au probleme de sănătate grave pot fi scutiți de la folosirea sistemelor de siguranță.

Potrivit legii, se exceptează de la obligaţia de a fi fixat sau prins cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii ori de a purta centura de siguranţă pe timpul transportului copilul pentru care este eliberat un certificat medical de scutire pe motiv medical grav în care să fie menţionată afecţiunea care contraindică purtarea acestor sisteme de siguranţă.

Transportul copilului în condiţiile menționate anterior se realizează pe locurile din spate ale autovehiculului. În cazul copilului în vârstă de până la 3 ani, transportul se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul.

Conducătorul de autovehicul care transportă un copil care este scutit de la folosirea sistemelor de siguranță are obligaţia să aibă asupra sa certificatul medical, în conţinutul căruia trebuie să fie menţionată durata de valabilitate a acestuia.

Sancțiuni pentru șoferi

Legea prevede sancționarea șoferilor care nu respectă regulile privind transportul minorilor cu 4 sau 5 puncte - amendă.

Având în vedere că în prezent valoarea punctului amendă este de 202,5 lei, conducătorii auto riscă amenzi de 810 sau 1.012,5 lei.

De asemenea, șoferii care transportă copii fără respectarea prevederilor legale vor primi și trei puncte de penalizare. Potrivit legii, atingerea unui prag de 15 puncte de penalizare duce la suspendarea permisului .

