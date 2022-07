Amendă record pentru un lanț de supermarketuri din țară, pentru furnizarea de informații inexacte privind prețurile unor produse

Începând de joi, 28 iulie, funcția de manager interimar al Spitalului Municipal Aiud este ocupată de către Anamaria Barbu.

Potrivit reprezentanților instituției, având în vedere Dispoziția primarului municipiului Aiud nr. 259 din data de 27 iulie, începând cu data de 28 iulie Anamaria Barbu exercită, cu caracter temporar, până la ocuparea postului prin concurs, funcția de manager interimar al Spitalului Municipal Aiud.

Fostul manager al spitalului din Aiud, Bogdan Popa, a transmis în urmă cu câteva zile că a decis schimbarea liniei profesionale, decizie care îi „aparține în totalitate și nu are niciun fel de influență externă”.

„Având în vedere că este posibil ca în curând să existe schimbări care privesc propia persoană pe planul profesional, doresc, din proprie initiațivă să fac câteva afirmații cu scopul de a împiedica speculații inutile din partea unora care ar putea încerca să discrediteze persoane care merită întreaga noastră încredere și apreciere.

Colaborarea cu executivul local a fost întotdeauna constructivă și s-a desfășurat în cadrul proiectului demarat în iunie 2017 care și-a propus și a reușit până acum să pună în practică obiective clare privind îmbunătățirea condițiilor Spitalului. Chiar dacă nu eram parte a niciunui partid politic, nu mi s-a cerut niciodată acest lucru iar faptul că am fost și sunt un simpatizant al Casei Regale, fapt irelevant în sine, nu a afectat niciodată colaborarea amintită. Singurele chestiuni relevante au fost inițiativele care priveau îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți, initiative care au avut întotdeauna întregul sprijin. Fără acest suport, ar fi rămas niște simple vise ale unui incurabil visător.

Deși experiența mea în administrație locală era inexistentă, am simțit încredere și am primit sprijin concret în foarte multe momente delicate. Le sunt recunoscător celor care au făcut lucru și care mi-au dat șansa de a-mi descoperi anumite laturi care poate au fost utile în contextul proiectului amintit dar care nu ar fi avut nicio șansă de a se manifesta fără încrederea primită. Chiar dacă de mai multe ori lipsa mea de experiența (în adminstratie și/sau comunicarea publică) era evidentă, am fost sprijinit și încurajat oridecâte ori a fost necesar.

Decizia de schimbare a propriei linii profesionale îmi aparține în totalitate și nu are niciun fel de influență externă.

Doresc să mulțumesc tuturor colegilor din Spital, membrilor executivului local și Consiliului local (cu mici excepții) pentru colaborarea constructivă care a dus la o evidentă îmbunătățire a dotării Spitalului și a condițiilor hoteliere pentru pacienți”, a scris Bogdan Popa pe pagina de Facebook, în urmă cu câteva zile.