Amendament Florin Roman: Parlamentarii care își prelungesc mandatele după 21 decembrie, nu mai primesc indemnizație și diurnă

USR PLUS urmează să îşi stabilească în această săptămână candidaţii pentru alegerile parlamentare, în cadrul unei competiţii interne. Deciziile privind candidaţii vor fi luate la nivelul conferinţelor judeţene, în baza votului exprimat de către delegaţi.

În Alba până la această dată s-au înscris un număr de 9 candidați pentru selecția candidaturilor la Camera Deputaților și șapte membri USR PLUS pentru selecția candidaților la Senat.

Șapte dintre aceștia și-au depus intenții de candidatura la ambele camere ale parlamentului. La candidatura pentru Camera Deputaților, până acum, în urma sondajelor interne, este favorit președintele filialei județene USR PLUS Beniamin Todosiu.

Candidații urmează să fie votați secret de conferința județeană a USR PLUS. În urma votului vor fi stabiliți candidații la Parlamentare pentru Senat și Camera Deputaților.

„Oricine poate să se înscrie şi votează delegaţii din conferinţele judeţene, delegaţii filialelor. Fiecare filială are un număr mai mare sau mai mic de delegaţi – în funcţie de performanţa la alegeri. Minimum un reprezentant pentru fiecare filială. Avem 52 de filiale”, a precizat un deputat USR Plus, pentru AGERPRES.

În majoritatea situaţiilor candidaţii USR PLUS sunt stabiliţi la nivelul unor conferinţe judeţene comune, dar că există şi 12 filiale în cadrul cărora USR şi PLUS îşi desemnează separat candidaţii, urmând ca aceştia să ocupe locuri pe listă în baza unui acord prealabil. „În majoritatea filialelor (este un proces unitar – n.r.). Sunt şi filiale judeţene în care s-a făcut un acord între USR şi PLUS.

În 12 filiale s-a făcut acordul, iar acolo procedurile se desfăşoară paralel. Practic, s-a încheiat un acord prin care s-au împărţit locurile la parlamentare.

USR îşi alege candidaţii, dar tot pe sistemul acesta cu delegaţi, iar cei de la PLUS îşi aleg candidaţii pe sistemul lor. Potrivit președintelui USR PLUS Alba , Beniamin Todosiu, organizația din Alba va avea pe liste candidați comuni, din ambele partide.

Conferinţa filialei judeţene, desemnează, prin vot secret, candidaţii pentru funcţiile de deputaţi şi senatori, ordonând candidaţii în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.

Biroul Naţional validează sau invalidează, nominal, candidaţii pentru funcţia de deputat sau senator, mai prevede statutul USR.

Lista candidaților înscriși pentru selecția candidaturilor la Camera Deputaților

Nicoleta Bințințan

Beniamin Todosiu

Cătălin Coman

Mihail David

Claudiu Nemes

Paul Popa

Cosmina Maria Mariș

Codruț Marian

Doina Radu

Candidații înscriși la selecția pentru candidatura la Senat

Adrian Simion

Mihail David

Mihai Ionele

Nicoleta Bintintan

Cosmina Maria Mariș

Codruț Marian

Doina Radu