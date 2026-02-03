Amenzi de peste 1 milion de lei date de DSVSA Alba după controale la unități alimentare în 2025. Nereguli identificate

Inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba au dat amenzi de peste 1 milon de lei după controale la unități din domeniul alimentar, derulate în 2025. Au fost aproape 5.700 de acțiuni de verificare a respectării regulilor.

Potrivit DSVSA, în 2025 au fost efectuate 5.691 de verificări la unități din domeniul alimentar din județul Alba. În urma controalelor, inspectorii DSVSA Alba au aplicat 234 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 1.054.300 lei, precum și 78 de avertismente.

Ce unități au fost verificate

Controalele au vizat toate categoriile de unități din domeniul alimentar, printre care:

abatoare, carmangerii, măcelării

unități de procesare carne și lapte, centre de prelucrare a laptelui integrate în exploatații, automate de vânzare a laptelui

centre de ambalare ouă

unități de procesare a produselor apicole, stupine, magazine de desfacere a mierii

mijloace de transport pentru produse de origine animală

păstrăvării, magazine de desfacere a peștelui

restaurante și alte unități de alimentație publică, pizzerii, cantine

laboratoare de cofetărie și patiserie

pensiuni turistice

magazine alimentare, supermarketuri, hipermarketuri

unități mobile de comercializare a alimentelor, unități de vânzare prin internet, puncte gastronomice locale, unități de catering

piețe agroalimentare.

Nereguli găsite

Cele mai frecvente neconformități identificate în urma controalelor au fost:

nerespectarea normelor de igienă și a condițiilor de depozitare a produselor alimentare;

întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de depozitare și prelucrare;

depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

comercializarea produselor alimentare în spații neautorizate sanitar-veterinar și fără respectarea condițiilor de igienă;

manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;

ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

lipsa trasabilității produselor;

utilizarea de ambalaje, ustensile și recipiente necorespunzătoare;

lipsa fișelor de sănătate și a analizelor medicale pentru personalul care manipulează alimente.

Ce au urmarit inspectorii în controale

Controalele oficiale au vizat toate etapele lanțului alimentar – producție, procesare, depozitare, transport și distribuție – fiind realizate prin inspecții, audituri, monitorizări și prelevări de probe pentru analize de laborator.

Un accent deosebit a fost pus pe controalele tematice desfășurate cu ocazia Sărbătorilor Pascale, a Sărbătorilor de Iarnă și în sezonul estival, precum și pe controalele în trafic, realizate în echipe mixte cu Inspectoratul de Poliție Județean Alba.

De asemenea, au fost efectuate controale ca urmare a petițiilor și sesizărilor primite, precum și acțiuni pentru soluționarea a 95 de notificări transmise prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (SRAFF) și a 38 de notificări de tip AAC (neconformități cu risc redus).

Produse retrase de la vânzare

A fost dispusă retragerea și distrugerea a 648 kg de produse de origine animală neconforme.

În domeniul siguranței alimentelor de origine non-animală, ca urmare a controalelor efectuate, operatorii economici au retras de pe piață peste 5 tone de produse alimentare neconforme, iar alte 1,2 tone au fost returnate furnizorilor în vederea neutralizării.

Totodată, în anul 2025 au fost organizate 45 de acțiuni comune cu alte instituții ale statului, precum Prefectura Alba, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Agenția Națională pentru Zootehnie.

În anul 2026, DSVSA Alba va continua activitățile specifice pentru asigurarea siguranței alimentare. Obiectivul este prevenirea toxiinfecțiilor alimentare, protejarea drepturilor consumatorilor și asigurarea unui comerț cu produse alimentare sigure și conforme, potrivit DSVSA.

