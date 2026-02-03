Grevă de avertisment în primăriile comunelor din Alba și din țară. Cer să nu fie incluse în ”grila de salarizare a săracilor”

Funcționarii din primăriile de comune din Alba și din țară anunță că intră în grevă de avertisment, marți, 10 februarie. Nemulțumirile acestora sunt legate de măsurile de austeritate impuse în pachetul privind administrația publică, de către Guvernul Bolojan.

Anunțul a fost făcut de Federația Columna-SCOR (Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România). Aceasta reunește membri de sindicat din administrația locală din 1.342 de primării de comune, inclusiv în județul Alba.

Sindicaliștii anunță grevă de avertisment, marți, 10 februarie 2026, orele 10.00-12.00, ”în timpul întâlnirii primului ministru și a membrilor guvernului cu cei 500 de primari prezenți la Adunarea Generală ACOR de la Palatul Parlamentului”.

De asemenea, sindicaliștii nu exclud declanșarea grevei generale în administrația publică. Aceasta ar putea avea loc în ”ziua imediat ulterioară eventualei adoptări în Guvern, în vederea asumării răspunderii în Parlament, a proiectului de lege privind măsurile din administrația publică locală, dacă va rămâne în forma actuală publicată de către MDLPA”.

Aceștia susțin că ”prin măsurile profund neconstituționale propuse, cu privire la „jumătatea de funcționar public” sau „grila de salarizare pentru săraci”, vor fi afectați circa 51.000 de salariați de la nivelul comunelor.

Sindicatul reunește 21.118 membri din primării de comune și orașe din România.

Printre primăriile cu membri de sindicat SCOR din județul Alba se numără Bucerdea Grânoasă, Livezile, Hopârta, Cetatea de Baltă, Daia Română, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Cenade, Valea Lungă, Stremț.

Solicitările SCOR

Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România solicită guvernului:

promovarea de îndată a noii legi a salarizării – jalonul 420 din PNRR ”pentru a evita pierderea ireversibilă la 31 august 2026 a unor granturi din fonduri europene situate între 280 și 700 milioane de euro, în locul segregării locuitorilor României rurale în săraci și mai puțin săraci”.

reintroducerea unor grile de salarizare pentru administrația locală, corespunzătoare funcțiilor publice și funcțiilor contractuale

reformarea sistemului de finanțare a bugetelor locale, pentru respectarea Articolului 9 al Cartei Europene a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg în 15 octombrie 1985 și ratificată de către România prin Legea nr. 199/1997.

”Discriminarea dintre comune și orașe este flagrantă, un cetățean din mediul rural primind finanțare pentru serviciile locale, în medie, a șasea parte din cât primește cetățeanul din mediul urban.

Astfel, dacă raportul încasărilor bugetului local, din impozite și taxe locale, este de 2 / 1 în favoarea cetățeanului din mediul urban (proporție firească după distribuția bunăstării) în etapa a doua, a defalcării sumelor din impozitul pe venit, proporția este de 3 / 1 tot în favoarea urbanului, ceea ce încalcă flagrant Constituția, nesocotind principiul egalizării financiare din Carta Europeană, conducând la un efect agregat de 6 lei / cetățean urban față de 1 leu / rural” susține SCOR.

eliminarea prevederilor art. XXII din proiectul de lege contestat ”care prevede instituirea discriminatorie a unei grile de salarizare speciale (o „grilă a săracilor”) pentru salariații din primăriile care nu-și pot acoperi cheltuielile cu salariile doar din impozitele și taxele locale (excluzând din calcul cota defalcată de 63% din impozitul pe venit, care este potrivit legii parte din veniturile proprii ale bugetului local)”



Alte revendicări

”Impozitul pe venit nu e “al guvernului”, fiindcă se naște în fiecare sat și oraș, din munca fiecărui cetățean, la fel ca și TVA sau acciza, din tot ce consumă fiecare cetățean.

Impozitul pe venit, accizele și TVA sunt contribuții ale noastre, ale tuturor cetățenilor, care trebuie administrate onest de către stat prin întoarcerea către noi a serviciilor publice în condiții echitabile.

Soluția constituțională pentru dezehilibrele dintre rural și urban nu este tăierea cotelor din impozitul pe venit, la schimb cu impozitele și taxele locale majorate, și nici grila de salarizare pentru săraci, ci reforma sistemului de finanțare a administrației locale, printr-un adevărat mecanism de egalizare financiară, pe cap de locuitor și pe suprafață administrată”, mai susține SCOR.

Sindicaliștii cer eliminarea Art. I punctul 28 din proiectul de lege, care prevede instituirea posibilității transformării unei funcții publice ocupate pe durată nedeterminată în funcție publică cu durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă, fără acordul funcționarului public.

Aceștia mai solicită reluarea 100% de către bugetul de stat a finanțării cheltuielilor salariale cu asistenții personali ai persoanelor cu handicap, inclusiv asigurarea ritmică și la nivelul necesar al sumelor lunare de plată.

SCOR susține propunerea comună a Asociației Comunelor din România, Sindicatului Național SCOR și Asociației Stabilitate, Armonie și Tradiții – SAT, transmisă Prim-ministrului României cu nr. 44567/18.12.2023 privind reducerea numărului de consilieri locali cu circa 13.000 în total, respectiv cu câte 4 locuri de consilier la fiecare UAT.

