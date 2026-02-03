CSM Volei Alba Blaj vs Volero Le Cannet. Meci decisiv pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei CEV

CSM Volei Alba Blaj joacă miercuri, 4 februarie, de la ora 18:00, împotriva Volero Le Cannet. Meciul are loc la Sala Polivalentă din Blaj și face parte din Champions League Women.

Este ultima etapă a Ligii Campionilor, iar confruntarea contează pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei CEV.

Cele două echipe se luptă pentru poziția 3 în grupă. ”Cu o victorie de 3 puncte, campioana României își poate asigura calificarea în sferturile de finală ale Cupei CEV” au anunțat reprezentanții clubului român.

În competițiile europene, Blajul are amintiri plăcute în fața adversarei de joi. Campioana României a eliminat pe Volero în sferturile de finală ale Cupei CEV din 2022. Blajul s-a impus atunci cu 3-0 pe teren propriu și 3-2 în deplasare.

A și pierdut însă turul din Franța.

