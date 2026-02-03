FOTO ȘTIREA TA: Au apărut primii ghiocei la Lunca Ampoiței. Florile care vestesc primăvara

Au apărut primii ghiocei la Lunca Ampoiței. Primele semne ale apropierii primăverii au fost observate la Lunca Ampoiței de un cititor Alba24.

La început de februarie, au apărut primii ghiocei, profitând de temperaturile ușor mai ridicate din această perioadă.

Apariția ghioceilor este un fenomen obișnuit pentru sfârșitul iernii, însă momentul exact depinde de condițiile meteorologice.

Ghioceii sunt considerați vestitori ai primăverii și reprezintă un indicator al reluării ciclului vegetativ.

Specialiștii atrag atenția asupra importanței protejării acestor flori, care fac parte din flora spontană, și recomandă evitarea culegerii lor din mediul natural, pentru a păstra echilibrul ecosistemelor locale.

