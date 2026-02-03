Investigația privind o posibilă înțelegere între bănci pentru stabilirea ROBOR va fi finalizată de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței urmează să finalizeze, în prima parte a anului, mai multe investigații aflate în derulare, cea mai importantă dintre acestea vizând o posibilă înțelegere între bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR.

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

Potrivit acestuia, raportul întocmit de echipa de investigație în cazul ROBOR este finalizat și se află în prezent în proceduri de verificare internă, precum și la Comisia Europeană.

După parcurgerea tuturor etapelor de analiză, documentul va fi transmis băncilor implicate, care vor avea posibilitatea să își exprime punctul de vedere.

Ulterior, plenul Consiliului Concurenței va lua o decizie finală.

„De acolo a pornit investigația, de la niveluri care păreau neobișnuit de mari ale ROBOR-ului și de la suspiciunea că, undeva pe parcursul stabilirii ROBOR-ului, ar putea să existe o înțelegere sau un schimb de informații între băncile participante”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

Președintele Consiliului Concurenței a subliniat că este, potențial, cel mai important caz al anului, având în vedere că eventualele amenzi sunt stabilite proporțional cu cifra de afaceri.

„Băncile din sistemul ROBOR sunt companii foarte mari, iar dacă vor fi găsite vinovate, sancțiunile ar putea fi semnificative”, a precizat acesta.

Investigația privind ROBOR este urmărită cu interes, în contextul impactului major pe care nivelul dobânzii îl are asupra creditelor și asupra întregului sistem financiar.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News