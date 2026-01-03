Amplasarea radarelor pe drumurile din Alba, în data de 3 ianuarie 2026. Recomandările polițiștilor pentru circulația de iarnă

Reprezentanții IPJ Alba au transmis lista drumurilor din județ, care vor fi supravegheate de polițiști. Totodată au făcut o serie de recomandări pentru șoferi, în contextul în care județul Alba este sub codul portocaliu de vânt și zăpadă, sâmbătă.

Amplasarea radarelor în data de 3 ianuarie 2026

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj

Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu

Drumul Naţional 7 - Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara

Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori

Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu

Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni

Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa

Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor

Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian

Cugir – strada Victoriei

Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

Recomandări ale polițiștilor, pentru circulația în condiții de iarnă

Stimați cetățeni, vă reamintim câteva recomandări de care să țineți cont, atunci când intenționați să porniți la drum, pe timp de iarnă:

Adaptați viteza la condițiile de drum și trafic!

Păstrați distanța de siguranță!

Utilizați autovehicule echipate corespunzător pentru iarnă!

Informați-vă, înainte de plecare, cu privire la starea drumurilor!

Conduceți prudent, respectați regulile de circulație, precum și indicațiile polițiștilor rutieri!

