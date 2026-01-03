Connect with us

Amplasarea radarelor pe drumurile din Alba, în data de 3 ianuarie 2026. Recomandările polițiștilor pentru circulația de iarnă

Publicat

acum 41 de secunde

Reprezentanții IPJ Alba au transmis lista drumurilor din județ, care vor fi supravegheate de polițiști. Totodată au făcut o serie de recomandări pentru șoferi, în contextul în care județul Alba este sub codul portocaliu de vânt și zăpadă, sâmbătă. 

Amplasarea radarelor în data de 3 ianuarie 2026

  • Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
  • Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
  • Drumul Naţional 7 - Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
  • Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
  • Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
  • Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
  • Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
  • Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
  • Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
  • Cugir – strada Victoriei
  • Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

Recomandări ale polițiștilor, pentru circulația în condiții de iarnă

Stimați cetățeni, vă reamintim câteva recomandări de care să țineți cont, atunci când intenționați să porniți la drum, pe timp de iarnă:

  • Adaptați viteza la condițiile de drum și trafic!
  • Păstrați distanța de siguranță!
  • Utilizați autovehicule echipate corespunzător pentru iarnă!
  • Informați-vă, înainte de plecare, cu privire la starea drumurilor!
  • Conduceți prudent, respectați regulile de circulație, precum și indicațiile polițiștilor rutieri!
