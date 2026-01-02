VIDEO: Cod Portocaliu de ninsoare și viscol în Alba. Situația pe drumurile din județ

Cod Portocaliu de ninsoare în Alba: Reprezentanții Insituției Prefectului Alba au anunțat situația drumurilor din județ, încontextul unei avertizări emise de ANM.

”În contextul avertizării meteorologice COD PORTOCALIU, valabilă pentru județul Alba începând cu ora 10:30, instituțiile responsabile de gestionarea fenomenelor de iarnă sunt pregătite și acționează pentru menținerea siguranței traficului rutier.

DN 74, km 50–68 – deszăpezire cu 1 UMF și 1 ATB;

DN 75, km 29–60 – în acțiune 2 ATB;

DN 75, km 60–100 – se intervine cu 1 ATB și 1 UMF;

DN 1R – se acționează cu 1 ATB.

În acest moment, SDN Alba intervine cu utilajele de deszăpezire din dotare pe următoarele sectoare de drum:

Echipele sunt mobilizate în teren și intervin permanent, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice, pentru asigurarea unui carosabil practicabil.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență, să respecte indicațiile personalului din teren, iar autovehiculele să fie echipate corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă” au precizat reprezentanții Instituției Prefectului Alba.

Cod Portocaliu de ninsoare și viscol în Alba

ANM a emis o avertizare de cod portocaliu de ninsoare, precipitații și viscol, valabilă până sâmbătă seară la ora 22:00.

Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei

Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și local se vor acumula cantități de apă de 15...30 l/mp.

La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20...50 cm). În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5...15 cm.

Vor fi precipitații mixte în Crișana, Banat, iar cu precădere sâmbătă (3 ianuarie) și în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea.

Intensificări ale vântului vor fi și în zonele joase de relief din Moldova, Dobrogea, iar pe parcursul zilei de vineri (2 ianuarie) și în Banat, Crișana, nord-estul Munteniei și pe arii restrânse în Transilvania, cu viteze în general de 40...50 km/h.

În nord-vest și centru, trecător și pe arii restrânse ninsoarea va fi viscolită.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News