ANAF vrea să-i taxeze pe cei care vând pe siteuri gen OLX sau pe grupuri de Facebook. 40.000 de curieri vor fi agenţi ai Fiscului

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a prezintat raportul oficial în urma verificării tezei sale de doctorat. În urmă cu un an, pe 13 august 2021, Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a solicitat Universității de Științe Agronomice să-i analizeze de plagiat teza de doctorat, după care să o trimită la CNATDCU.

Concluziile verificărilor arată că nu există nicio suspiciune de plagiat în teza sa realizată în urmă cu 30 de ani: „Nu au fost constatate niciun fel de abateri de la normele de etică privind forma și conținutul tezei de doctorat”.

„Urmare a solicitării verbale, primită joi – 25 august 2022, în timpul unei conferințe de presa, când mi s-a cerut pentru prima oară in mod direct sa fac public rezultatul analizei propriei teze de doctorat, susținută in anul 2000, am decis să postez acest document primit în urmă cu aproape un an.

În anul 1992, în urmă cu 30 de ani, atunci când am inițiat cercetările doctorale pe o temă care a devenit esențială in prezent, dar care era de pionierat la vremea respectivă – impactul asupra mediului înconjurator al unor activități antropice și identificarea unor soluții care sa corespundă economiei circulare – nu am anticipat cât interes vor suscita rezultatele acestor cercetări pentru unele persoane.

În urma unei analize realizate de către specialiști în domeniu, dublată de verificarea prin intermediul celor mai utilizate softuri de detectare a similititudinilor (sistemantiplagiat și Turnitin), a reieșit că: “teza de doctorat respectă normele eticii universitare și deontologiei cercetarii și, în același timp, lucrarea are valoare științifică și practică, fiind de actualitate și în prezent, constituind o lucrare de referință în domeniul agriculturii ecologice, a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și, nu în ultimul rând, al protecției factorilor de mediu….”

De asemenea, din raport reiese ca “nu au fost constatate niciun fel de abateri de la normele de etică privind forma și conținutul tezei de doctorat”.

“Coeficientul de similititudine c1, care reprezintă ponderea procentuală din document și conține grupări de 5 cuvinte sau mai lungi, găsite în resursele internet, este de 0,87% față de pragul admis de 50% stabilit de acest soft ca indicând suspiciuni de plagiat.

Coeficientul de similititudine c2, care reprezintă ponderea procentuală din document din perspectiva frazelor de 25% sau mai lungi, găsite în resursele internet, este de 0.00%….”!

Concluzia comisiei este ca “teza de doctorat este, în mod evident, rezultatul cercetărilor originale efectuate de către autorul acesteia în teren, într-o manieră continuă, vreme de 8 ani.

În consecință, apreciem că nu este oportună și nici motivată, în fapt și în drept, o decizie de transmitere a tezei de doctorat analizate, în vederea altor verificări””, scrie ministrul Cîmpeanu pe Facebook.

Documentul emis în urma verificării tezei de doctorat a lui Sorin Cîmpeanu