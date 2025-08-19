Connect with us

Miercuri: Vernisajul expoziției „Un meșter crucer – Vasile Marin – și povestea credinței sale cioplite în lemn”, la Museikon

Un meșteșug renăscut: Arta crucilor miniaturale, expusă la Museikon Alba Iulia. Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia prin secția Museikon, invită albaiulienii și turiștii miercuri, 20 august, de la ora 11:00, la vernisajul expoziției „Un meșter crucer – Vasile Marin – și povestea credinței sale cioplite în lemn”.

Evenimentul marchează o incursiune în universul spiritual al meșterului popular Vasile Marin, din comuna Brebu, județul Prahova, care de peste două decenii readuce la viață un meșteșug aproape uitat: sculptura miniaturală cu tematică creștină.

Lucrările sale – cruci de altar, de binecuvântare sau prăznicare – sunt realizate din lemn de păr sau nuc, în tehnica tradițională a crestatului, și ilustrează scene biblice centrale, de la Buna Vestire până la Pogorârea Duhului Sfânt. Fiecare piesă reflectă o profundă aplecare artistică și spirituală asupra simbolului crucii, dar și o fidelitate față de canonul iconografic ortodox.

În cadrul vernisajului, publicul va avea ocazia să asiste la o demonstrație de meșteșug tradițional oferită chiar de Vasile Marin, precum și la un moment muzical susținut de grupul vocal „Isihia”.

Expoziția va fi deschisă publicului în spațiile Museikon și își propune să promoveze un patrimoniu artistic cu rădăcini adânci în spiritualitatea românească, dar și să aducă în prim-plan un meșter ale cărui lucrări se regăsesc în colecții muzeale și particulare din România și străinătate.

