Analist economic: Rata la un credit de 250.000 de lei, luat pe 30 de ani, se va dubla. ”Ne așteaptă o primăvară foarte scumpă”

Ratele vor crește foarte mult în perioada următoare, spune analistul financiar Adrian Negrescu. Acesta a comentat, într-un interviu pentru Europa Liberă, creșterea ROBOR, majorarea dobânzii cheie de către BNR și creșterea inflației.

De asemenea, a oferit și un exemplu legat de modul în care vor crește ratele.

”Majorarea dobânzii cheie cu un punct procentual va duce la o creștere a indicelui ROBOR cu unul până la două puncte procentuale și a IRCC-ului, probabil din toamnă, cu un asemenea nivel.

Ne așteptăm la un ROBOR de 7-8% e luna viitoare și la un IRCC de peste 5% undeva în luna octombrie.

Asta va însemna că, de exemplu, rata la un credit imobiliar de 250.000 de lei luat pe 30 de ani va ajunge undeva la 2.600 de lei, în condițiile în care anul trecut rata era de 1.350-1.400 de lei.

Putem vorbi de o dublare a ratelor în viitor. Acum, pentru același credit, rata este deja de 2.200 de lei, deci cu aproape 1.000 de lei mai mare față de anul trecut.

Ne așteaptă, din păcate, o primăvară a anului 2023 extrem de scumpă, mai scumpă decât cea din din acest an pentru că prin compensarea facturilor la energie și gaze nu am făcut altceva decât să ascundem gunoiul sub preș” a spus acesta pentru Europa Liberă.