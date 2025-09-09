Connect with us

Administrație

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în luna septembrie. Calendarul concursurilor și condiții

zile libere 2025

Publicat

acum O oră

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. În luna septembrie 2025, sunt organizate concursuri pentru ocuparea posturilor disponibile în instituții publice.

Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.

Lista posturilor vacante

Angajări la stat. Alba Iulia

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

  • medic specialist – medicină de urgență (2 posturi) UPU

Condiții: diplomă de licență în medicină; certificat de medic specialist în specialitatea medicină de urgență; vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

  • medic rezident an V – medicină de urgență (2 posturi) UPU

Condiții: diplomă de licență în medicină; promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare; adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea medicină de urgență

Termen pentru înscrieri: 16 septembrie 2025

Concurs: 6 octombrie – proba scrisă; 9 octombrie – proba clinică/practică

Detalii la telefon: 0258/820825, interior 146

Casa Județeană de Pensii Alba

  • consilier, gradul II – Compartimentul Financiar –Contabilitate – Direcția Economică evidență contribuabili

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe economice; vechime în specialitatea studiilor: 1 an

Termen pentru înscrieri: 15 septembrie 2025

Concurs: 23 septembrie – proba scrisă; interviul, ulterior

Detalii la telefon: 0258 811531

Angajări la stat. Alba Iulia

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia

  • auditor

Condiții: studii superioare / diplomă în domeniul ştiinţe economice , știinte juridice sau științe administrative (diplomă de licență+master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau echivalentă celor două cicluri, anterior sistemului Bologna); curs absolvit de Auditor intern în sectorul public, cod COR 241306 de minimum 40 de ore de instruire; aviz favorabil al Serviciul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetarii; vechime minimum 6 ani și 6 luni

Termen pentru înscrieri: 15 septembrie 2025

Concurs: 23 septembrie – proba scrisă; 26 septembrie – interviu

Detalii la telefon 0258 806276

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba Iulia

  • secretar șef (perioadă determinată)

Condiții: studii superioare cu diplomă de absolvire în economie, științe economice, administrație publică, management, studii juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune și altele; vechime în muncă minimum 2 ani

Termen pentru înscrieri: 18 septembrie 2025

Concurs: 23 septembrie – proba scrisă; 25 septembrie – proba practică; 29 septembrie – interviu

Detalii la telefon: 0258835093

Angajări la stat. Alba Iulia

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia

  • administrator patrimoniu

Condiții: studii superioare – inginer/subinginer, economist; vechime în muncă, minimum 4 ani

Termen pentru înscrieri: 10 septembrie 2025

Concurs: 19 septembrie – proba scrisă; 23 septembrie – interviu

Detalii la telefon: 0258835346

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia

  • secretar

Condiții: studii universitare de licență; vechime în muncă în profilul studiilor: minimum 6 ani și 6 luni

Termen pentru înscrieri: 25 septembrie 2025

Concurs: 29 septembrie – proba scrisă; 1 octombrie – proba practică; 3 octombrie – interviu

Detalii la telefon: 0258 819 383

Angajări la stat. Alba Iulia

Direcția de Asistență Socială Alba Iulia

  • consilier manager proiect (perioadă determinată)

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/ absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental(DFI): Științe sociale, ramura de stiință (RSI): Științe administrative/ Științe politice /Științe economice; studii post-universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de master sau echivalentă, domeniul fundamental(DFI): Științe sociale, ramura de stiință (RSI): Științe economice /Științe administrative; absolvirea unor programe de specializare pentru ocupația de Manager Proiect și de Formator, eliberate cu certificate de absolvire din partea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale; vechime în muncă necesară: 5 ani.

Termen pentru înscrieri: 9 septembrie 2025

Concurs: 16 septembrie – proba scrisă; interviu, ulterior

Detalii la telefon: 0258 810325

Liceul Teologic Romano – Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia

  • administrator patrimoniu

Condiții: studii superioare – inginer, economist; minimum 7 ani vechime

Termen pentru înscrieri: 9 septembrie 2025

Concurs: 15 septembrie – proba scrisă; 17 septembrie – interviu

Detalii la telefon 0258819869

Angajări la stat. Sebeș

UM 02435 Sebeș

  • analist programator – Compartimentul comunicații și informatică

Condiții: Studii universitare de licență, de lungă durată, într-unul din domeniile informatică sau ingineria sistemelor și calculatoare, atestate cu diplomă de licență; vechime în muncă și specialitate: minimum 6 ani si 6 luni

Termen pentru înscrieri: 17 septembrie 2025

Concurs: 24 septembrie – proba scrisă; 30 septembrie – interviu

Detalii la telefon: 0258.731.905, int. 136

Liceul Tehnologic Sebeș

  • mecanic întreținere și reparații mașini de cusut

Condiții: studii minimum 10 clase; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 9 septembrie 2025

Concurs: 17 septembrie – proba scrisă; 19 septembrie – interviu

Detalii email: lt.sebes@isjalba.ro

Angajări la stat. Alte localități

Școala Gimnazială Drașov

  • îngrijitor

Condiții: studii medii

Termen pentru înscrieri: 19 septembrie 2025

Concurs: 24 septembrie – proba scrisă; 26 septembrie – proba practică; 29 septembrie – interviu

Detalii la telefon: 0258764020

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
  • cunoaște limba română, scris și vorbit
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
  • are capacitate deplină de exercițiu
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
Ultimele articole pe alba24
