ANPC: Amenzi de peste 1 milion de lei la unități de cazare, magazine și restaurante din stațiuni turistice, într-o săptămână

O combinație de off-road buggy și automobil compact de oraș, noua mașină My Ami Buggy de la Citroën are toate șanse să ajungă în curând în stradă și să depășească stadiul de prototip. Dincolo de aspectle tehnice, specialiștii sunt de acord asupra unui lucru: este foarte frumoasă.

Designul My Ami Buggy își are rădăcinile în Citroën Ami lansată la mijlocul acestui an, o mașină electrică surprinzător de versatilă, având în vedere dimensiunile reduse.

Ușile lui Ami Buggy au fost îndepărtate și, în schimb, există o pânză transparentă rezistentă la ploaie, care poate fi închisă cu fermoar pentru a oferi protecție împotriva elementelor.

Există bare frontale și în spate, plus o bară de lumină LED masivă pentru o vedere excelentă pe timp de noapte. Flancurile aripilor au fost reproiectate și există protecție tubulară în față, spate și dedesubt.

Farurile au grile pentru a fi protejate împotriva loviturilor și zgârieturilor.

În interior, scaunele și spațiul de depozitare au fost complet regândite față de varianta Ami: căptușeala din spumă s-a dublat de la 35 la 70 mm în grosime pentru un plus de confort și există mai multe accesorii imprimate 3D – cum ar fi un suport pentru cameră și suport pentru sticle – care pot fi refăcute de la zero dacă sunt pierdute sau deteriorate.

Și spațiul pentru bagaje a fost personalizat, rezultând un fel de ”Tetris tridimensional” care permite proprietarului să profite la maximum de spațiul limitat.

Nu există informații noi despre propulsie, astfel că specialiștii presupun că va fi utilizată bateria standard de 5,5 kWh a lui Ami.

Asta înseamnă o autonomie de 70 de kilometri, cu o viteză maximă de 45 de kilometri la oră.

Surse: TopGear, caranddriver.com

