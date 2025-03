Anul Cultural Mihai Eminescu: Propunere legislativă adoptată în Senat

Senatul a adoptat o propunere legislativă care are ca obiect instituirea anului 2025 ca „Anul Cultural Mihai Eminescu”.

Potrivit inițiatorilor, Eminescu rămâne o sursă de inspirație pentru români, o emblemă a valorilor naționale și o punte între trecut și viitor, transmite Rador.

Documentul prevede, între altele, organizarea de manifestări culturale, expoziții, conferințe și alte evenimente cu scopul de a consolida legătura dintre generații, reafirmând astfel valoarea patrimoniului pe care Eminescu l-a lăsat posterității.

Cristian Niculescu-Țăgârlaș, senator PNL, președintele Comisiei de cultură:

”Toți membrii comisiei am votat unanim acest an, 175 de ani de la nașterea lui Eminescu, și consider că valorile acestea trebuie să fie perpetuate.

Fie că vorbim de George Enescu, pentru că va fi și un proiect pe această temă, fie că vorbim de alți mari corifei culturali ai României, ei trebuie omagiați, și faptul că discutăm, faptul că îi susținem în Senat sau în Camera Deputaților, reprezintă un fapt în plus de recunoaștere”.

Irineu Darău, senator USR:

”Instituim acum 2025 drept anul Mihai Eminescu și va ajunge această inițiativă lege după ce autoritățile locale își votează bugetele locale.

Noi vom vota pentru această inițiativă, dar cred că trebuie să găsim la nivelul parlamentului alt mod de legiferare pentru a putea, la nivel local, sărbători anumite personalități”.

Proiectul de lege a trecut de Senat cu unanimitate de voturi și intră în dezbaterea Camerei Deputaților, for decizional.

