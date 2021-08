ANUNȚ: Primăria Aiud angajează muncitor calificat. Condiții de participare la concurs (P)

Premierul Florin Cîțu a recunoscut miercuri că a condus sub influența alcoolului în SUA și a ajuns la pușcărie.

„Da, acum 20 de ani a fost vorba de conducerea sub influența alcoolului. Am plătit foarte scump, a trebuit să îmi vând și mașina, a trebuit să merg un an de zile pe jos, asta este. Este contravenție.

Am fost un eveniment acum 20 de ani. Nu este un eveniment cu care să te mândrești, dar asta este.

Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație, apare acum când este o competiție internă în PNL”, a spus Florin Cîțu.

Întrebat dacă l-a anunțat pe președintele Klaus Iohannis și pe premierul Ludovic Orban, atunci când a fost numit ministru de Finanțe, acesta a răspuns că ”este o contravenție, am plătit și în România amenzi de circulație”.

Întrebarea a apărut în contextul în care flux24.ro a publicat informația că ar fi fost arestat în SUA pentru că a condus sub influența drogurilor.

Ziarul prezintă și sentința prin care Florin Cîțu a fost condamnat, în anul 2001, la 2 zile de închisoare și plata unei amenzi de 1.000 de dolari.

Potrivit flux24.ro, Florin Vasile Cîțu este licențiat în științe economice, absolvind Grinnell College din Iowa, SUA în 1996.

Pregătirea academică a acestuia a continuat cu un masterat în științe economice în cadrul Iowa State University, și un doctorat la aceeași universitate, în macroeconomie și afaceri internaționale.

Educaţia lui Cîţu a continuat, după absolvirea Grinnell College, cu un masterat, între 1997 şi 1999, tot în Statele Unite ale Americii, la Iowa Sate University în domeniului politicii monetare aplicate, macroeconomie, econometrie, iar între anii 1999 şi 2002 premierul desemnat urmând un program doctoral completat, însă fără a susţine lucrarea de disertaţie, la aceeaşi universitate din Iowa unde a făcut şi studii de masterat.