FOTO-VIDEO: Accident la Alba Iulia. O tânără rănită după un impact între o mașină și o motocicletă, pe strada Calea Moților

Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața, în jurul orei 08:30, pe strada Calea Moților din Alba Iulia. O tânără ar fi fost rănită după un impact între o mașină și o motocicletă.

Actualizare: Potrivit IPJ Alba, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, fiind soluționat conform OUG 195/2002.

Știrea inițială

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe strada Calea Moților din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier.

Din primele date ar fi implicate un autoturism și o motocicletă, iar o persoană ar fi suferit leziuni corporale.

Accidentul s-a produs pe strada Calea Motților, între intersecția cu strada Aurel Vlaicu și intersecția cu strada Gemina. În evenimentul rutier au fost implicate un autoturism marca Audi și o motocicletă Suzuki.

Potrivit unor surse, accidentul s-a produs după ce șoferul unui autoturism nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulație.

În urma impactului, o tânără, pasageră pe motocicletă, a fost rănită ușor, fiind transportată la spital.

Revenim cu detalii.

