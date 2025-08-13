Avertizare Cod Galben de caniculă în Alba și alte 11 județe din țară. Sunt anunțate temperaturi de până la 36 de grade Celsius

Meteorologii au emis miercuri dimineața o avertizare Cod Galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, în Alba și alte 11 județe din țară.

Potrivit ANM, miercuri, între orele 12:00 și 21:00, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade.

sursa: meteoromania.ro

