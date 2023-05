APEL UMANITAR: Giulia are nevoie de ajutor. Tânăra de 16 ani din Sebeș a fost rănită într-un grav accident de circulație

Apel umanitar pentru o tânără din Sebeș, care are nevoie de ajutor financiar. Mama ei încearcă din răsputeri să îi ofere șansa de a se recupera.

În data de 20 februarie 2023, Giulia, o fată de 16 ani din Sebeș, a suferit un grav accident de circulație, în urma căruia a rămas cu leziuni cerebrale foarte grave, care necesită multă recuperare și tratamente.

Accidentul s-a produs pe raza localității Daia Română. Adolescenta de 16 ani, din Sebeș, a rămas încarcerată, în stare de inconștiență și a fost ulterior transporată cu elicpterul SMURD, la Târgu Mureș. Detalii aici.

În prezent, tânăra are nevoie de ajutor financiar pentru aceste tratamente. Mama fetei a deschis un cont în care se pot face donații:

Titular cont: NEGREA-OPREAN IOANA

Cont în lei: RO96BTRLRONCRT0CL3150701

Cont în euro: RO43BTRLEURCRT0CL3150701

Iulia Stănilă, primar al comunei Șpring, s-a alăturat și ea celor care încearcă să o ajute pe Giulia.

”Ea este Giulia, fata cu zâmbet frumos pe care nu am apucat să o cunosc personal, dar i-am cunoscut părinții.

Pentru Giulia și familia ei, dar mai ales pentru mama ei fac această postare, o mamă care mi-a spus: ,,toți îmi spun că are 1 % șanse, dar eu știu că va fi bine, îți dai seama?! cred că mă aude că are lacrimi in ochi când mă vede…”

Cu ce ochi senini și încredere în Dumnezeu mi-a spus asta, 1% face cât 1000 atunci când crezi!

Drumuri de Târgu Mureș – Alba – Sibiu, zile de recuperare, costuri enorme, dar știm cu toții ca puțin, câte puțin face mult. Împreună putem face din 1 – 1000!” a scris pe contul ei de Facebook, Iulia Stănilă.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News