APEL: Un băiețel în vârstă de doar patru luni din Alba are nevoie de ajutor pentru tratament în Italia. Povestea lui Gavriil

Oamenii buni din Alba sunt chemați din nou să se mobilizeze în sprijinul unui băiețel din Alba Iulia, în vârstă de doar patru luni, care a suferit până în prezent 5 intervenții chirurgicale intracraniene.

Singurul spital de unde familia a primit un răspuns favorabil se află în Roma, Italia, iar costurile investigațiilor și a tratamentului în prima fază depășesc 50.000 de euro.

Povestea lui Gavriil

„Povestea spune că au trăit fericiți până la adânci bătrâneți și că au depășit toate obstacolele împreună! Cum sunt un om visător și idealist sper ca deznodământul să fie cel fericit și în cazul poveștii noastre!

Pe 15 Martie 2024 se năștea cel de-al doilea copilaș al nostru, Gavriil, o minune de băiețel, aparent perfect sănătos și fără nicio problemă evidentă.

La o lună și o săptămână, pe 21 aprilie, în câteva ore destinul poveștii noastre s-a schimbat și au apărut problemele și lupta cu zmeii și balaurii cei răi!

O hemoragie masivă intracraniană a bebelușului nostru a schimbat complet cursul vieții nostre liniștite, iar de atunci eroul principal, Gavriil, a trecut cu brio si încă trece prin multe lupte cu boala în sine-al cărui diagnostic nu-l știm încă, cu neajunsuri ale sistemului medical românesc, infecții nosocomiale, hemoragia și toate efectele ei și lista poate continua.

Până în prezent a avut 5 intervenții chirurgicale la nivelul creierului, a trecut cu brio prin 3 infecții nosocomiale, iar acum se lovește de imposibilitatea obținerii unui diagnostic și implicit a unui tratament prin care să i se ofere șansa la viața asta pentru care luptă cu înverșunare, de care se lipește cu orice răsuflare.

Din păcate și cu durere în suflet spun că salvarea lui nu e în România, ci in altă țară, mai exact în Italia, la Roma la Spitalul Bambino Jesu – de acolo am obținut un răspuns favorabil, deși am trimis actele medicale și în Austria, Germania, Turcia.

Din păcate, costurile invstigațiilor și tratamentului în prima fază ne depășesc puterile financiare, motiv pentru care, fac un apel prietenilor, cunoscuților, oamenilor care au bunăvoința să ne ajute să strângem suma de 50.000 de euro, atât ni s a cerut la prima strigare să zicem așa pentru a-l primi și iniția actul medical în Italia.

În mod normal îmi e rușine să cer bani, să fac postări de genul, am o reținere în a-mi arată neputința, nevoia ca persoană – însă acum sunt o mamă disperată, o mamă care efectiv de multe nopți plânge pentru și lângă copilul ei.

Sper că așa cum prin oameni, Dumnezeu a lucrat de atâtea ori până acum, așa și acum tot prin oameni să ne ajute să-i întindem lui Gavriil o mână în întâmpinare în acest început de viață atât de anevoios!

Vă multumesc și Dumnezeu să vă răsplătească rugăciunile și ajutorul!”, a scris mama băiețelului, Alteea Joldeș, pe pagina de Facebook.

Îl puteți ajuta pe Gavriil donând aici:

Nume: ALTEEA JOLDES

IBAN Cont RON: RO87BTRLRONCRT0328423601

Nume: JOLDES MIHAI-MADALIN

IBAN cont EUR: RO94BTRLEURCRT00D8612401

Valuta

EUR

Swift

BTRLRO22

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News