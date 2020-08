APELUL asistentei șefe a Secției de Boli Infecțioase din Alba Iulia, către pacienții ei vindecați de COVID: Donați plasmă!

Remus Vezan conduce cea mai valoroasă echipă de medici cercetători în domeniul terapiei celulare la nivel mondial și supervizează testele clinice cu această terapie. Este în prezent director executiv al companiei Kite din Santa Monica (SUA), parte a grupului Gilead, producătorul Remdesivir (medicamentul utilizat în cazul COVID-19). Remus Vezan este din Alba Iulia, unde a terminat Colegiul ”Horea, Cloșca și Crișan”, după care a urmat studii medicale la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj Napoca ”Iuliu Hațieganu” și un doctorat în Elveția. În 2010 a câștigat Loteria Vizelor și a plecat în SUA, alături de soția sa, Laura. Povestea lor este una a succesului profesional și financiar pe tărâm american, însă Remus preferă să vorbească despre muncă, despre cercetare și despre importanța studiilor și a seriozității. Alba24 a discutat cu el și, deși este extrem de ocupat, a acceptat să răspundă câtorva întrebări pentru cititorii din orașul său natal.

Reporter: Cum ai ajuns din Alba Iulia în SUA? Care este povestea?

Remus Vezan: Am plecat din țară împreună cu soția mea Laura în 2010, dar intenția de a pleca și planurile pe care le-am făcut au început cu câțiva ani înainte.

În timpul pregătirii medicale din România am avut șansa de a călători la multe congrese medicale și a cunoaște multe personalități europene și mondiale din societatea chirurgicală.

În 2006 am obținut o bursă doctorală în Elveția, unde am stat aproximativ un an și am practicat chirurgia pediatrică și mi-am finalizat doctoratul.

În acea perioadă am înteles că medicina în Europa este foarte diferită de cea din România și pentru a face medicină sau cercetare medicală la cel mai înalt nivel, fără să supăr pe nimeni, cel mai probabil vă trebui să plec din România.

În același timp am reușit să cunosc și câțiva medici renumiți din SUA de la care am aflat detalii despre practicarea medicinei in USA cum e societatea și modul de muncă în domeniul medical din SUA.

Astfel am început să studiez pentru examenele necesare de echivalare a diplomei și studiilor medicale din România cu cele din SUA, care pot să spun că sunt extrem de dificile, necesită mult timp de studiu și dedicație.

R.: Practic, te duci din nou la școală unde urmezi cam aceleași cursuri…

Remus Vezan: Da, practic reiei toată medicina studiată în România pe parcursul Facultății.

Eu am un principiu în care cred și care în cazul meu s-a dovedit valid, cel puțin până acum: în viață dacă vrei să faci bine și dacă îți pui toată energia și încrederea în atingerea acelui obiectiv, Universul se vă alinia cu eforturile tale și te va ajuta.

Undeva prin 2008 când am început să dau examenele pentru echivalarea studiilor în SUA am aplicat și la loteria vizelor pt SUA.

A fost prima dată când am aplicat și a fost într-un context tranzitoriu, neplănuit, așteptam un coleg să termine o intervenție chirurgicală și având un calculator în față am intrat pe site-ul guvernamental și am completat aplicația de care am și uitat până în 2009 când am primit scrisoarea oficială prin care am fost informat că fusesem unul dintre câstigătorii loteriei vizelor.

Astfel că în 2010, octombrie am plecat într-o lume nouă unde nu cunoașteam pe nimeni, să o luam de la început.

R.: Erați doi oameni care dintr-o dată trebuiau să facă față unei noi realități… Ce ați făcut? Cât de greu ți s-a părut să iei totul de la zero, cu o diplomă de medic în buzunar, care nu era recunoscută peste ocean?

Remus Vezan: Cred că entuziasmul tinereții ajută foarte mult să te adaptezi la o societate nouă. Îmi amintesc și acum ziua în care am aterizat în Los Angeles unde nu cunoșteam pe nimeni, doar noi doi și 4 valize.

Dar eram foarte încrezători și convinși că vom reuși, nu vedeam nimic că ar putea să ne stea în cale.

Primul lucru pe care l-am cumpărat a fost un GPS, harta pe telefoane încă nu era așa cum e acum. Îmi amintesc că ne impresionau autostrăzile cu multe benzi și multe nivele suprapuse.

Laurei i-a fost relativ ușor să își găsească un loc de muncă, având o experiență vasta în management hotelier experiență pe care a dobândit-o anterior în tari că Elveția, Italia, China.

Eu mi-am continuat pregătirea medicală cu un fellowship la Spitalul de Copii din Los Angeles și am terminat cu examenele de echivalare.

R.: Cum ai ajuns să lucrezi în domeniul medical și care a fost parcursul tău până la poziția de director executiv la Kite Pharma, parte a grupului Gilead, producătorul Redemsivir?

Remus Vezan: Mi s-a oferit oportunitatea de a intra în cercetare clinică, domeniu de care eram foarte interesat și atras încă din timpul doctoratului.

Astfel din 2013 am început să lucrez în industria Biotech în Silicon Valley, în nordul Californiei, în cadrul unei companii mai mici la acea vreme, dar care prin tratamentul dezvoltat a revoluționat tratamentul în CLL – Leucemia cronica limfocitară – precum și alte cancere hematologice.

Industria biotech și farmaceutică este o industrie extrem de dinamică, unde inovația se produce cu o viteză fantastică. Trebuie să fii foarte pasionat de știință să ți pasul și să fii to timpul la current cu ce se întâmplă, cu noile descoperiri, rezultate.

În ultimii 10 ani terapia celulară, ingineria genetică prin metode noi de editare genetică a prins un elan deosebit și a cunoscut multe succese răsunătoare.

În 2017 am primit o ofertă de a mă alătură echipei Kite, companie care este cea mai avansată în studierea terapiei celulare în mai multe tipuri de malignități hematologice sau solide. Kite este din 2017, așa cum spui, parte din grupul Gilead, producătorul tratamentului Remdesivir.

R.: Ce presupune munca ta acolo?

Remus Vezan: În cadrul Kite, am crescut în responsabilități iar acum conduc cea mai valoroasă, vorbim pe plan mondial, echipă de medici cercetători în domeniul terapiei celulare și supervizez dezvoltarea și executarea testelor clinice cu această terapie, care este aprobată în SUA și unele țări din Europa și sper că în curând să fie disponibilă și în România.

Este o mare onoare și plăcere pentru mine să fac parte din această echipă și să contribui la cercetarea, dezvoltarea și avansarea terapiilor celulare, care în prezent sunt vârful de lance în lupta împotrivă mai multor tipuri de cancere.

Este într-adevar și o mare responsabilitate pentru că o mare parte din succesul acestor terapii depinde de aceste studii clinice, designul lor, viteza de executare (este o industrie foarte competitivă), interacțiunea cu agențiile legislative (FDA, Agenția Europeana cât și la nivelul fiecărei țări), și toate aceste activități se desfășoară în strânsă legătură și colaborare cu cele mai mari centre medicale, cei mai importanți medici din lume, având întotdeauna în prim plan siguranța și beneficiul pacienților.

Satisfacția de a ști că ai participat activ și decisiv în implementarea unui nou tratament care salvează foarte multe vieți este în schimb inestimabilă, cel puțin petru mine.

R.: Ce părere ai despre această situație generată de coronavirus, în care se găsește toată planeta? Cât de aproape suntem de o soluție (tratament/vaccin)?

Remus Vezan: Este o situație complicată care a tulburat viață tuturor. Sper că vaccinurile la care lucrează mai multe companii să fie dovedite eficiente și disponibile cât mai repede, până la sfârșitul acestui an, și încet societatea să își reia cursul normal. Va mai dura probabil o vreme până să dispară complet, dar că și celelalte pandemii din trecut, va dispărea.

R.: Poate nu știi, în România multă lume neagă gravitatea și chiar existența virusului. Este la fel în SUA?

Remus Vezan: Din păcate trăim într-un context socio-politic destul de învolburat, în care oamenilor le este destul de greu să discearnă între informațiile corecte și cele “contaminate” de interesul politic, așa zisele “fake news” care din păcate nu sunt rare.

Cred că e rolul societății medicale de a educa societatea civilă despre gravitatea acestui fenomen și cele mai bune metode de prevenire sau minimizare a risului de infectare.

R.: Ți se face dor de țară vreodată? Cât de des te întorci la Alba Iulia și care este locul tău preferat în oraș?

Remus Vezan: În Europa călătoresc destul de des (înainte de pandemie) și încerc să vin și în țară cel puțin odată pe an, de obicei vin și stau în Alba Iulia majoritatea timpului sau mai stau în Cluj câteva zile.

Bineînțeles că mi-e dor de prieteni, cei mai buni prieteni sunt tot în Alba Iulia și Cluj și din păcate nu ne întâlnim cât de des am vrea, dar încercăm să ținem legătura și să ne întâlnim în alte locuri dacă nu în România.

Îmi place să mă plimb doar prin oraș, prin cetare, de obicei vin vara așa că stam la terase, dar mai mult pe acasă.

R: Ce sfaturi ai da unui tânăr din Alba Iulia care astăzi este absolvent al Colegiului HCC, cum ai fost și tu?

Remus Vezan: Educația este foarte importantă și prin seriozitate, devotament și organizare poți obține orice îți propui.

Nu cred că există o limită, oricine, din orice colț al lumii, are șansa de a reuși dacă se dăruiește și se organizează. Cred că cel mai mare impediment în calea succesului este lipsa de structură.