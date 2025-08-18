Cinci bărbați și femei, REȚINUȚI după ce au provocat un scandal în fața unui bloc din Cugir. Doi dintre ei au ajuns la spital

Doi bărbați și trei femei din județul Timiș, județul Mehedinți și orașul Cugir au fost reținuți de polițiștii din Alba după ce s-au agresat reciproc, în fața unui bloc din Cugir. În urma scandalului, un bărbat din Cugir și o femeie din județul Mehedinți au ajuns la spital.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 august 2025, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de cinci persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în seara zilei de 16 august 2025, în jurul orei 20.30, un bărbat de 28 de ani și o femeie de 30 de ani, din municipiul Timișoara, respectiv comuna Oprișor, județul Mehedinți, în timp ce se aflau în fața unui bloc aflat pe strada George Coșbuc din Cugir, împreună cu un bărbat de 34 de ani și două femei de 23 și 24 de ani, din Cugir, pe fondul unor discuții contradictorii, s-ar fi agresat reciproc și ar fi tulburat ordinea și liniștea publică.

În urma agresiunii, bărbatul de 34 de ani și femeia de 30 de ani au suferit leziuni corporale și au fost transportați la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale, fără a fi necesară internarea acestora.

În cursul zilei de azi, 18 august 2025, cele 5 persoane vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

