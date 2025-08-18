Educație
Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea a doua au fost publicate. Notele și media la examen. Cum se depun contestații
Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea a doua au fost publicate. Candidații pot vedea notele și media la examen. Cei nemulțumiți de rezultate pot depune contestații și pot cere vizualizarea lucrărilor.
Ministerul Eucației a afișat rezultatele la examen.
AICI, Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea a doua după cod
AICI, Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea a doua după medie
AICI, rezultate în județul Alba
Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
Vezi cerere-vizualizare-lucrare-bac-2025
Vezi cerere-contestatie-bac-2025
La examenul național de bacalaureat, sunt declarați promovați candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii:
- au susţinut probele de evaluare a competenţelor
- au susţinut toate probele scrise și au primit cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea
- au obținut cel puţin media 6.
Calendar Bacalaureat 2025 sesiunea a doua
- 14—21 iulie 2025 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
- 4—5 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
- 5 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
- 6 august 2025 Evaluarea competențelor digitale — proba D
- 7—8 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
- 11 august 2025 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
- 12 august 2025 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
- 13 august 2025 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
- 14 august 2025 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
- 18 august 2025 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00—18.00)
- 19—20 august 2025 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
- 26 august 2025 Afișarea rezultatelor finale
