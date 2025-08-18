Connect with us

Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea a doua au fost publicate. Notele și media la examen. Cum se depun contestații

Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea a doua au fost publicate. Candidații pot vedea notele și media la examen. Cei nemulțumiți de rezultate pot depune contestații și pot cere vizualizarea lucrărilor.

Ministerul Eucației a afișat rezultatele la examen.

AICI, Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea a doua după cod

AICI, Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea a doua după medie

AICI, rezultate în județul Alba

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Vezi cerere-vizualizare-lucrare-bac-2025

Vezi cerere-contestatie-bac-2025

La examenul național de bacalaureat, sunt declarați promovați candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii:

  • au susţinut probele de evaluare a competenţelor
  • au susţinut toate probele scrise și au primit cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea
  • au obținut cel puţin media 6.

Calendar Bacalaureat 2025 sesiunea a doua

  • 14—21 iulie 2025 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
  • 4—5 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
  • 5 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
  • 6 august 2025 Evaluarea competențelor digitale — proba D
  • 7—8 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
  • 11 august 2025 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
  • 12 august 2025 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
  • 13 august 2025 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
  • 14 august 2025 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
  • 18 august 2025 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00—18.00)
  • 19—20 august 2025 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 26 august 2025 Afișarea rezultatelor finale
