Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea a doua au fost publicate. Notele și media la examen. Cum se depun contestații

Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea a doua au fost publicate. Candidații pot vedea notele și media la examen. Cei nemulțumiți de rezultate pot depune contestații și pot cere vizualizarea lucrărilor.

Ministerul Eucației a afișat rezultatele la examen.

AICI, Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea a doua după cod

AICI, Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea a doua după medie

AICI, rezultate în județul Alba

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Vezi cerere-vizualizare-lucrare-bac-2025

Vezi cerere-contestatie-bac-2025

La examenul național de bacalaureat, sunt declarați promovați candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii:

au susţinut probele de evaluare a competenţelor

au susţinut toate probele scrise și au primit cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea

au obținut cel puţin media 6.

Calendar Bacalaureat 2025 sesiunea a doua

14—21 iulie 2025 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

4—5 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

5 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

6 august 2025 Evaluarea competențelor digitale — proba D

7—8 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

11 august 2025 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

12 august 2025 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

13 august 2025 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

14 august 2025 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

18 august 2025 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00—18.00)

19—20 august 2025 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

26 august 2025 Afișarea rezultatelor finale

