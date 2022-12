Aplicația pe care o plătești ca să aibă drepturi asupra unor desene cu chipul tău. Păstrează scanări cu toate detaliile feței tale

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Posturi vacante

Primăria Municipiului Alba Iulia, Județul Alba

Expert coordonare formare

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

experiență profesională în implementare proiecte cu finanțare nerambursabilă minim 3 ani;

experiență profesională în coordonare activități minim 1 an;

cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web;

dovada experienței se poate face prin prezentare fișe de post, contracte de muncă, diplome, certificate, adeverințe, etc.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 decembrie 2022, ora 15.00 : termenul limită de depunere a dosarelor;

27 decembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă.

ora si data interviului se vor comunica ulterior.

Primăria Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, județul Alba, telefon 0372/586.473.

Școala Gimnazială Daia Română, județul Alba

Muncitor de întreținere (0,5 normă)



Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: 8 clase;

vechimea poate constitui un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 decembrie 2022, ora 10.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

03 ianuarie 2023, ora 10.00: proba scrisă;

04 ianuarie 2023, ora 09.00: proba interviu.

Școala Gimnazială Daia Română, comuna Daia Română, Str. Școlii nr. 649A, județul Alba, telefon 0258/763.183.

Primăria Orașului Cugir, Județul Alba

Psihopedagog principal

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință : psihologie și științe comportamentale, domeniul de licență psihologie: specializarea psihologie sau domeniul de licență științe ale educației : specializarea: psihopedagogie specială sau pedagogie socială.

minimum 4 ani în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 decembrie 2022, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor – la Compartimentul resurse umane, arhivă, cam. 15;

04 ianuarie 2023, ora 11.00: proba scrisă;

data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, Județul Alba, telefon: 0258/751.001, interior 115.

Liceul German din Sebeş, judeţul Alba

Îngrijitor 0,5 normă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Studii de specialitate: Gimnaziale

Vechime nu se solicită

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 decembrie 2022, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

29 decembrie 2022, ora 09.00: proba scrisă;

03 ianuarie 2022, ora 09.00: proba practică;

05 ianuarie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Liceul German din Sebeş, str. Ştefan cel Mare nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0371/348.884.

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”, Alba Iulia, județul Alba

Îngrijitor

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii gimnaziale;

vechime în muncă: minimum 6 luni;

curs igienizare valabil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 decembrie 2022, ora 13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

28 decembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;

29 decembrie 2022, ora 13.00: proba interviu;

29 decembrie 2022, ora 15.00: proba interviu.

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”, Alba Iulia, Str. Călărașilor nr. 2, județul Alba, telefon 0258.811.737, e-mail: scoalavasilegoldis@yahoo.com.

Școala Gimnazială „Iuliu Maniu”, Vințu de Jos, județul Alba

Îngrijitor școală (femeie de serviciu)



Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii de specialitate: școală profesională, studii medii (minim 10 clase), studii liceale cu diplomă de bacalaureat sau fără diplomă de bacalaureat.

vechime: nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 decembrie 2022, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

03 ianuarie 2023, ora 10.00: proba scrisă;

04 ianuarie 2023, ora 09.00: proba practică;

05 ianuarie 2023, ora 09.00: proba interviu.

Școala Gimnazială „Iuliu Maniu”, Vințu de Jos, strada Mihai Eminescu, nr. 12, județul Alba, telefon: 0258/739.118, e-mail: scoalavintudejos@yahoo.com

Școala Gimnazială Săsciori, Județul Alba

Muncitor întreținere

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii generale;

nu se solicită vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.16 decembrie 2022: termenul limită de depunere a dosarelor;

27 decembrie 2022, ora 09.00: proba scrisă;

27 decembrie 2022, ora 11.00: proba practică

Școala Gimnazială Săsciori nr. 18, Str. Principală nr. 380, județul Alba, telefon/fax: 0258/741.213.

Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Cetatea de Baltă, judeţul Alba

Muncitor întreținere

Absolvent, cu diplomă, al învățământului obligatoriu(minim 10 clase), cu calificarea în unul din domeniile: mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile sau absolvent de liceu, cu atestat profesional în domenii: mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile, cu sau fără diplomă de bacalaureat;

Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 5 ani;

Domiciliul stabil in localitatea Cetatea de Baltă;

Deprinderi și abilități practice pentru executarea lucrărilor de lăcătușerie;

Deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor de apă curentă, tehnico-sanitară și de gaze naturale;

Deprinderi și abilități practice în executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii și reparații în construcții;

Deprinderi și abilități practice în mentenanța insațională electrice de joasă și medie tensiune;

Deprinderi și abilități întreținerea spațiilor verzi;

Permis conducere autovehicole: categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 decembrie 2022, ora 14.30: termenul limită de depunere a dosarelor;

21 decembrie 2022, ora 11.00: proba practică;

28 decembrie 2022, ora 11.30: proba interviu (test oral).

Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Cetatea de Baltă, Str. Poștei nr. 18, judeţul Alba, telefon/fax: 0258/886.114, mobil: 0748/108.659, email: sc.cetateadebalta@isjalba.ro

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 16, Alba Iulia, județul Alba

Îngrijitor copii



Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Nivelul studiilor: studii

Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

Curs de igienă efectuat valabil

Abilități de lucru în echipă

Răspunde de inventarul încredințat

Disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi

Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere

Condiții vechime: experiența pe un post similar constituie avantaj

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 decembrie 2022, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

20 decembrie 2022, ora 09.00: proba scrisă;

20 decembrie 2022, ora 11.00: proba practică;

20 decembrie 2022, ora 12.00: proba interviu.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 143, Alba lulia, județul Alba şi la telefon: 0731/308.639.

Școala Gimnazială „Decebal”, localitatea Cricău, Județul Alba

Șofer pentru transportul elevilor și preșcolarilor



Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii: minim 10 clase;

minim 1 an vechime transport persoane;

are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

are capacitate deplină de exercițiu;

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

disponibilitate program flexibil/ disponibilitate de a lucra peste program sau în zilele de repaus săptămânal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 decembrie 2022, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

22 noiembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;

27 noiembrie 2022, ora 10.00: proba interviu

Școala Gimnazială „Decebal”, localitatea Cricău, strada Principală, nr. 319, Județul Alba, telefon: 0258/845.105.

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 13, Alba Iulia, județul Alba

Îngrijitor grupă învățământ preșcolar



Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

disponibilitatea de a lucra in schimburi, 6-14, 8-16, 10-18

studii : generale sau medii

vechime: cel puțin 1 an

cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs

să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie.

să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie

abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine

disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 decembrie 2022, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

20 decembrie 2022, ora 09.00: proba scrisă;

20 decembrie 2022, ora 10.30: proba practică;

20 decembrie 2022, ora 13.00: proba interviu.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13, Str. Energiei nr. 21, Alba Iulia, județul Alba şi la telefon: 0258/820.057.

Grădinița cu Program Prelungit ,,Primii Pași”, Aiud, județul Alba

Secretar- 0,25 normă



Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Nivel studii- studii superioare, cu diplomă de licență;

Vechime minimă în domeniul resurselor umane-1 an;

Cunoștințe privind managementul resurselor umane;

Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității:REVISAL,SIIIR;

Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;

Noțiuni de comunicare și relații publice;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 decembrie 2022, între ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

20 decembrie 2022, ora 10.00: proba practică;

22 decembrie 2022, ora 10.00: proba interviu.