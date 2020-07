Aproape trei sferturi dintre angajații români nu au planuri de concediu în acest an. Studiu realizat de o platformă de recrutare

Președintele USR Alba, Beniamin Todosiu, a reacționat după ce fostul candidat al USR Câmpeni, la fotoliul de primar al orașului, a anunțat că părăsește viața politică în care tocmai intrase.

Sorin Nicolae Trif și-a explicat gestul printr-o psotare pe facebook și printr-o declarație acordată Alba24. ”Este clar și evident că mă retrag din viața politică, dar doresc electoratului din Câmpeni să susțină ceea ce ar fi mai bine pentru comunitate… Orice împotriva PSD! Asta ca să nu mai vorbim de jegurile PLUS. Cristi Pașca, din partea mea, îți doresc mult succes” a scris acesta.

De cealaltă parte, Beniamin Todosiu a transmis că este dezamăgit de gestul fostului său coleg.

Mesajul președintelui USR Alba:

”Am citit cu dezamăgire și tristețe reacțiile publice ale fostului coleg din USR Câmpeni, Sorin Nicolae Trif, și modul în care acesta și-a jignit colegii din Alianța USR – PLUS Câmpeni prin cuvinte greu de reprodus.

Este o atitudine de netolerat și o atitudine care nu îi face cinste unui om care ni s-a alăturat pe motivul că are principii solide și crede că poate face politică într-un alt mod.

De aceea am spus că Sorin Nicolae Trif este FOSTUL nostru coleg, nu pentru că l-am exclus din USR, ci pentru că mă gândesc că, înaintea acestei ieșiri publice, a făcut un act de bărbăție și demnitate semnându-și demisia din partidul în care nu se mai regăsește.

În numele echipei USR – PLUS Alba îl rog pe fostul meu coleg să încerce să se abțină de la comentarii publice și jigniri, iar, dacă crede cu adevărat în valorile despre care am discutat de multe ori în întâlnirile noastre, să vină să mă privească în ochi în momentul în care îmi va înmâna demisia din USR.

Reacțiile și jignirile pe care le transmite public nu îi fac cinste și cred că omul Sorin Nicolae Trif, pe care eu l-am cunoscut, conștientizează acest lucru.

I-am apreciat mereu pe moți pentru că au demnitatea, verticalitatea și curajul lui Avram Iancu așa că mă aștept ca aceste virtuți să le regăsesc la toți colegii mei din Câmpeni.

În numele echipei USR- PLUS anunț public faptul că nu negociem principiile și valorile în care credem, nu facem trocuri politice cu nimeni și vrem o schimbare reală pentru toți locuitorii județului Alba. Pentru Orașul Câmpeni, capitala Țării Moților, Alianța USR – PLUS are o echipă puternică și aceasta va reprezenta o alternativă reală atât pentru PSD cât și pentru PNL.

Să nu uităm că primarul actual al orașului Câmpeni are rădăcini adânci în ambele partide, iar prieteniile vechi nu se uită niciodată în ciuda declarațiilor politicianiste. Alternativa reală la Câmpeni și în întreg județul Alba este USR-PLUS care propune oameni buni profesioniști și care au demonstrat prin fapte în domeniile în care activează”.