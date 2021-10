Astăzi are loc prima extragere la Loteria Vaccinării. Câte premii vor fi acordate și unde vezi dacă ai câștigat

Dan Barna, fost copreședinte al formațiunii, s-a situat pe locul trei ca număr de voturi pentru funcția de vicepreședinte al USR PLUS. Fostul ministru al Transporturilor Cătălin Drulă a obținut cel mai mare număr de voturi pentru funcția de vicepreședinte USR PLUS, urmat de Vlad Voiculescu.

Biroul Național al USR PLUS va avea 24 de membri, dintre care primii șapte, în ordinea numărului de voturi, vicepreședinți: Cătălin Drulă, Vlad Voiculescu, Dan Barna, Anca Dragu, Ionuț Moșteanu, Allen Coliban și Claudiu Năsui, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit surselor citate, din Biroul Politic al formațiunii vor face parte 14 membri ai echipei lui Dan Barna, opt de pe lista lui Dacian Cioloș și doi, Allen Coliban și Cătălin Teniță, de pe cea de-a treia listă, „Împreună USR PLUS Curaj pentru România”.

Conform sursei citate, „USR PLUS la guvernare 2024” a obținut 13.643 de voturi (57,32%), ceea ce înseamnă că va avea 14 mandate, „Uniți, Reușim!” a obținut 8.001 voturi (33,61%) și va avea 8 mandate, iar „#Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România” a obținut 2.110 voturi (8,86%) și va avea 2 mandate.

În urma numărării voturilor, componența noului Birou Național USR PLUS este:

1. Cătălin Drulă, vicepreședinte, USR PLUS la guvernare 2024

2. Vlad Voiculescu, vicepreședinte, Uniți, Reușim!

3. Dan Barna, vicepreședinte, USR PLUS la guvernare 2024

4. Ionuț Moșteanu, vicepreședinte, USR PLUS la guvernare 2024

5. Anca Dragu, vicepreședinte, Uniți, Reușim!

6. Allen Coliban, vicepreședinte, #Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România

7. Claudiu Năsui, vicepreședinte, USR PLUS la guvernare 2024

8. Dragoș Tudorache, Uniți, Reușim!

9. Cristian Ghinea, USR PLUS la guvernare 2024

10. Vlad Botoș, USR PLUS la guvernare 2024

11. Andrei Lupu, Uniți, Reușim!

12. Stelian Ion, USR PLUS la guvernare 2024

13. Lucian Stanciu-Viziteu, USR PLUS la guvernare 2024

14. Cristina Prună, USR PLUS la guvernare 2024

15. Oana Țoiu, Uniți, Reușim!

16. Silviu Dehelean, USR PLUS la guvernare 2024

17. Cătălin Teniță, #Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România

18. Radu Mihaiu, USR PLUS la guvernare 2024

19. Ioana Mihăilă, Uniți, Reușim!

20. Liviu Mălureanu, USR PLUS la guvernare 2024

21. Radu Miruța, USR PLUS la guvernare 2024

22. Dragoș Pîslaru, Uniți, Reușim!

23. Radu Panait, USR PLUS la guvernare 2024

24. Monica Berescu, Uniți, Reușim!

În cadrul Congresului USR PLUS, au fost aleși și membrii Comisiei Naționale de Arbitraj și cei ai Comisiei Naționale de Cenzori.

Comisia Națională de Arbitraj:

1. Emil Duhnea

2. Bogdan Burjan

3. Lorin Ursa

4. Leonard Ioan Bulai

5. Nicolae Tanasă

6. Marius Vulcan

7. Raluca Rusu

8. Adrian Niță

9. Oana Ozmen

10. Antonio Pârâu-Enache

11. Ionela Alexandra Bulgaru

Comisia Națională de Cenzori:

1. Ioana Andreea Dineț

2. Ovidiu Radu

3. Alexandru Gabriel Andronache

Echipa lui Cioloș, mai puține voturi decât cea a lui Barna

Trebuie să fim uniți, iar intenția mea e să fiu președintele USR PLUS, spune Dacian Cioloș, întrebat despre faptul că echipa Barna are majoritate în Biroul Politic: „Îmi dau seama că e o provocare importantă”.

„Eu nu lucrez cu un partid separat. Eu nu am un partid, altul decât USR PLUS. Aici sunt, într-adevăr echipe diferite. Eu am spus încă din campanie că intenția mea e să fiu președintele USR PLUS și nu al unei tabere. Eu nu am nicio miză pentru o tabără specifică împotriva ceileilalte tabere. Interesul meu e să întăresc partidul. Noi trebuie să fim uniți. Îmi dau seama că e o provocare importantă”, spune Dacian Cioloș.

El a fost întrebat cum comentează faptul că echipa lui Dan Barna are majoritate în Biroul Politic, for de conducere al USR PLUS.

Dacian Cioloș este noul președinte al USR PLUS, după al doilea tur de scurtin intern. El l-a învins pe Dan Barna, fostul președinte. Dacian Cioloș a obținut 50,9% din voturi, iar Dan Barna 49,1%.

Ciloș anunță că renunță la funcția de președinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European

Preşedintele ales al USR PLUS, Dacian Cioloş, transmite că luni va merge la Strasbourg şi va discuta cu membrii Renew Europe despre alegerea unui noi lider al grupului din Parlamentul European.

„Am anunţat asta încă din campanie. Mi-am informat deja colegii din grupul Renew că renunţ la poziţia de preşedinte al grupului.

Mâine voi merge la Strasbourg să am o discuţie directă cu ei, cu preşedinţia grupului, ca să organizăm şi acolo alegerile pentru preşedintele grupului şi voi fi aici.

Acesta e pariul pe care l-am făcut cu mine însumi şi aceasta e promisiunea pe care am făcut-o celor care m-au votat”, a arătat Cioloş într-o conferinţă de presă susţinută, duminică, la sediul partidului.

El a menţionat că îşi doreşte ca, în urma alegerilor din 2024, USR PLUS să devină principalul partid pe segmentul de dreapta al spectrului politic.

„Obiectivul este să fim pregătiţi pentru 2024, să devenim principalul partid pe dreapta.

Asta înseamnă că trebuie să creştem partidul, să îl întărim şi din punct de vedere al vocii publice şi din punct de vedere al numărului de membri.

Asta înseamnă să consolidăm filialele, să constituim filiale noi, să aducem membrii noi, să ne organizăm în aşa fel încât aleşii noştri, la nivel local – consilieri locali, consilieri judeţeni, primarii – să primească sprijin din partea partidului, pentru că ei sunt vocea USR PLUS la nivel local.

Şi, evident, vom vedea în perioada următoare – următoarele zile, săptămâni – dacă reintrăm la guvernare sau în opoziţie şi, în funcţie de asta, vom vedea cum ne organizăm prezenţa publică la nivel naţional”, a spus Dacian Cioloş.