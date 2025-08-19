Pasagerii vor putea intra în avion de pe Aeroportul din Cluj cu sticle cu lichide de cel mult 2 litri. Restricții eliminate

Pasagerii vor putea intra în avion de pe Aeroportul din Cluj cu sticle cu lichide de cel mult 2 litri. Anunțul a fost făcut de directorul Aeroportului Internațional ”Avram Iancu”, David Ciceo.

Sunt eliminate astfel temporar restricțiile privind transportul lichidelor în bagajul de mână.

David Ciceo susține că, până la finalul lunii august, restricțiile vor fi ridicate.

”Lucrăm împreună cu Brigada Antitero a Serviciului Român de Informații și până la sfârșitul lunii, pe Cluj se va scoate restricția privind lichidele”, a declarat Ciceo, citat de cluj24.ro.

Pasagerii vor putea călători în avion cu într-un recipient de cel mult 2 litri în bagajul de mână, potrivit sursei citate.

Deocamdată, accesul în avion se poate face cu lichide în bagajul de mână aflate în recipiente de cel mult 100 ml / 1 litru în total, pentru fiecare pasager.

