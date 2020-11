ASTĂZI: Ziua Morților sau Luminația. Oamenii aprind lumânări și se gândesc la cei plecaţi dintre noi

Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia a obținut patru medalii, una de aur, două de argint și una de bronz, la Campionatul Național de 10 kilometri marș, organizat sâmbătă, 31 octombrie, în orașul Buziaș, județul Timiș.

Competiția a fost organizată la masculin (probă de 35 de km) și feminin (probă de 10 km), pentru seniori și tineret U23, cu toate luate toate măsurile de protecție în contextul evoluției pandemiei de COVID-19.

Rezultate CS Unirea Alba Iulia:

Mihaela Acatrinei – loc 2 (senioare), cu timpii 47:39 (la 5 secunde de ocupanta primului loc);

Ana Rodean – loc 3 (senioare), cu timpii 48:53;

Georgiana Jid – loc 2 (tineret) cu timpii 54:37, record personal (loc 7 între senioare);

Datorită vârstei, Georgiana Jid a putut concura la ambele categorii de vârstă.

În urma timpilor cumulați de cele trei sportive, CS Unirea Alba Iulia a obținut medalia de aur în proba pe echipe.

Cursa a fost câștigată de către Andreea Arsine (CSU Galati), cu timpii 47:34.

La ambele categorii de vârstă distanța parcursă a fost aceeași (10 km – feminin, 35 km – masculin).

Echipa CS Unirea Alba Iulia a fost condusă de către prof. Gabriel Avram. Aceasta a fost ultima competiție pentru secția de atletism a clubului sportiv în anul 2020.

”Secția de atletism încheie anul competițional cu rezultate excelente! A fost un an atipic la finalul căruia ne bucurăm cel mai mult că suntem sănătoși, că am putut să ne antrenăm bine, iar apoi să câștigăm medalii importante. Felicit toți sportivii și antrenorii secției! Cunosc dificultățile pe care le-au întâmpinat în actualul context epidemiologic și consider că rezultatele sunt cu atât mai mult demne de apreciat”, a transmis Corneliu Mureșan, director CS Unirea Alba Iulia.