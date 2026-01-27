Connect with us

Atenționare Cod Galben de ceață în Alba și Sibiu, marți dimineața. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone

Meteorologii au emis marți dimineața o atenționare Cod Galben de ceață valabilă în Alba și Sibiu, până la ora 10:00.

Potrivit ANM, se vor semnala local ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

În județul Sibiu este vizată zona localităților Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Porumbacu de Jos, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Boița, Cârțișoara și Cârța.

