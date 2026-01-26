Connect with us

Ce amenzi a dat ANAF proprietarilor de mașini de lux cumpărate din fonduri nejustificate. Verificările vor fi extinse

ANAF a dat amenzi de peste 120.000 de lei, până în 26 ianuarie, după verificările achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență nu poate fi demonstrată. Fiscul a stabilit și măsuri de sechestru asigurător.

Într-un răspuns la solicitarea Mediafax, ANAF dă detalii despre criteriile pe baza cărora sunt identificați contribuabilii cu risc fiscal ridicat.

Potrivit sursei citate, printre factorii care determină existența unui risc fiscal ridicat se enumeră și

  • lipsa unui venit impozabil declarat în perioada anterioară
  • inexistența unei forme de autorizare sau de activitate independent
  • lipsa calității de asociat sau de administrator la o societate comercială
  • lipsa unui contract individual de muncă
  • lipsa unui cont bancar.

”Până în prezent, au fost finalizate mai multe verificări, în urma cărora au fost constatate abateri de la legislația fiscală în vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat și efectuarea de plăți în numerar peste plafoanele legale”, se arată în răspunsul ANAF citat.

Verificările la proprietarii de autoturisme de lux

În 15 ianuarie, ANAF anunța că Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a inițiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acțiuni de control care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată.

În cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudă au constatat o discrepanță semnificativă între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate, indicând un risc fiscal ridicat.

Cazurile selecționate de ANAF din cele 66 identificate au fost:

  • achiziționarea, în anul 2025, a unui autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste proveniența legală și trasabilitatea fondurilor
  • tranzacționarea unui Porsche Panamera la un preț subevaluat, în condițiile în care autoturismul fusese achiziționat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile
  • achiziția unui BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 lei, în absența unei justificări obiective a resurselor financiare utilizate
  • achiziționarea unui BMW X6 xDrive, în valoare de 428.460 lei, cu plata în numerar, în cadrul unei tranzacții în care niciuna dintre părțile implicate nu a putut demonstra proveniența legală a sumelor

Amenzi aplicate și alte măsuri

Cuantumul sancțiunilor contravenționale aplicate în această acțiune este în valoare de 127.250 lei (până în 26 ianuarie), au transmis oficialii ANAF la solicitarea Mediafax.

„În toate aceste cazuri, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale, acolo unde a fost constatată încălcarea disciplinei financiare.

Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asigurător asupra autoturismelor în cauză, în vederea recuperării creanțelor fiscale. De asemenea, într-un caz distinct, controalele antifraudă au condus la sprijinirea organelor de executare silită, fiind instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism de lux (BMW 740 – n.r.), evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul general consolidat al statului”, au transmis oficialii agenției.

foto: arhivă

