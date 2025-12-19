Atenționare Cod Galben de ceață în Alba, vineri seara. Vizibilitate redusă local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localități vizate

Județul Alba se află sub atenționare Cod Galben de ceață, vineri seara. Este semnalată ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m

Până la ora 24.00, sunt vizate localitățile:

Câmpeni, Abrud, Bistra, Baia de Arieș

Roșia Montană, Lupșa, Vidra, Albac, Sohodol

Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Gârda de Sus, Bucium, Arieșeni

Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Poiana Vadului, Ocoliș

Atenționări meteo similare sunt în Constanța, Tulcea, Suceava.

