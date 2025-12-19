Câmpeni
Atenționare Cod Galben de ceață în Alba, vineri seara. Vizibilitate redusă local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localități vizate
Județul Alba se află sub atenționare Cod Galben de ceață, vineri seara. Este semnalată ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m
Până la ora 24.00, sunt vizate localitățile:
- Câmpeni, Abrud, Bistra, Baia de Arieș
- Roșia Montană, Lupșa, Vidra, Albac, Sohodol
- Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Gârda de Sus, Bucium, Arieșeni
- Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Poiana Vadului, Ocoliș
Atenționări meteo similare sunt în Constanța, Tulcea, Suceava.
