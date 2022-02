Atenționări pentru șoferii aflați în trafic, în weekend. Locațiile în care Poliția Rutieră monitorizează circulația

Ziua a treia a invaziei Ucrainei. Rusia continuă atacurile, pe mai multe fronturi. Kievul a fost atacat încă de vineri dimineața și ofensiva a continuat și în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Au fost atacate cu rachete mai multe orașe importante printre care Kiev, Harkov, Mariupol sau Odesa. Trupele ucrainene au continuat să opună rezistență.

Cel puțin șase orașe din Ucraina au intrat în alertă aeriană sâmbătă dimineață, conform NEXTA TV: Lutsk , Rivne, Lviv, Cherkasy, Uman și Kherson.

Lupte intense între armata ucraineană şi trupele ruse au avut loc la periferia estică a oraşului Kiev, anunţă Comisia pentru Comunicaţii Speciale a Ucrainei, conform CNN. Trupele ruse încercau să ajungă la Centrala electrică CHP-6, situată în districtul Troieschyna din Kiev, probabil pentru a opri alimentarea cu electricitate a oraşului.

În capitala Ucrainei au fost auzite o serie de explozii şi tiruri de mitralieră, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Trupele ruse încearcau să pătrundă în capitala Ucrainei dinspre est şi nord.

Conform unor surse citate de presa americană, Statele Unite s-au oferit să îl scoată pe preşedintele Volodimir Zelenski din Kiev, pentru a nu fi capturat sau ucis de armata rusă şi pentru a continua să conducă ţara în siguranţă.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în cursul nopţii că este pregătit să lanseze negocieri cu Rusia pentru instituirea imediată a unui acord de încetare a confruntărilor militare, informează BBC News. Zelenski a precizat că oficiali ucraineni şi ruşi discută despre locul şi data potenţialelor negocieri.

Volodimir Zelenski a făcut acest apel în condiţiile în care trupele ruse erau implicate în schimburi de focuri cu armata ucraineană în capitala ţării, Kiev.

8.15 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite, sâmbătă dimineaţa, un nou mesaj de pe străzile Kievului: „Nu depunem armele”. Acesta precizează că rămâne în Kiev.



7.50 Armata ucraineană a anunțat că a provocat pierderi armatei ruse: 14 avioane, 8 elicoptere, 102 tancuri; 3500 de soldați ruși uciși și 200 de prizonieri

7.45 Raiduri aeriene anunțate de sirene la Odessa și Kharkiv (presa locală)

7.40 MAE anunță că sunt întârzieri și blocaje la Siret, în condițiile în care foarte mare de persoane pleacă din Ucraina, și recomandă folosirea celorlalte frontiere.

MAE anunță că sunt întârzieri și blocaje la Siret, în condițiile în care foarte mare de persoane pleacă din Ucraina, și recomandă folosirea celorlalte frontiere.

7.35 Harta teritoriilor ocupate de armata rusă în Ucraina (sursa Institute for the Study of War / SUA – noaptea de vineri spre sâmbătă)

7.30 SUA a anunțat că va elibera până la 350 de milioane de dolari pentru securitatea și apărarea Ucrainei. Administrația Biden angajase deja 60 de milioane de dolari și 250 de milioane de dolari pentru Ucraina, ceea ce face ca suma totală din ultimul an să depășească un miliard de dolari, potrivit unui oficial al administrației.

7.10 Serviciul militar de aplicare a legii din Ucraina: armata ucraineană „a distrus o coloană de echipamente ale ocupanților” în cartierul Beresteiska din Kiev.

„Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre 2 mașini, 2 camioane cu muniție și, de asemenea, cu ajutorul rachetelor antitanc NLAW a fost distrus un tanc inamic”

6.30 Desant aerian lângă Vasilkov. Primarul orașului: „Pe câmp au aterizat o mulțime de parașutiști, care acum luptă din greu cu luptătorii Brigăzii 40 a armatei ucrainene”.

4.45 Forțele ucrainene spun că au respins un „atac” nocturn al soldaților ruși împotriva uneia dintre pozițiile lor de pe Bulevardul Victoriei, arteră principală din Kiev

4.30 Alt avion rus Il-76 ar fi fost doborât de Apărarea aeriană a Ucrainei de lângă Bila Tserkva, la aproximativ 80 de kilometri sud de Kiev. Acesta ar fi avut capacitatea de a transfera peste 100 de parașutiști, potrivit Agenției de Stat pentru Comunicații Speciale a Ucrainei.

3.30: Explozii puternice au fost auzite în vestul și sudul Kievului, potrivit reporterilor CNN

01,00 trupele ucrainiene au anunțat ca au capturat mai mulți sabotori care se dădeau drept jurnaliști.

Aceștia urmau să marcheze zone țintă cu dispozitive electronice pentru atacurile cu rachete. ”Un grup de sabotori întregi rusi a fost capturat de forțele armate ucrainene în #Kiev chiar acum. Mai mulți prizonieri de război. ” a anunțat armata ucraineană.

A Whole Russian saboteur group was captured by Ukrainian Armed Forces in #Kyiv Right now.

01,00: Kievul este atacat din două părți. Este asediu în marile orașe, dar forțele aeriene ucrainiene au reușit să dea lovituri importante. Un avion de transport rusesc cu parașutiști care venea spre Kiev a fost doborât.

Kievul este sub asalt, ucrainenii apără capitala. Fiecare metru este apărat cu îndârjire. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, avertizează că multe orașe sunt atacate și că urmează o noapte foarte grea. 18.000 de arme și muniție au fost împărțite populației pentru a se apăra de invadatori.

Sirenele anetiaeriene sună continuu, se aud împușcături pe străzi, iar oamenii sunt sfătuiți să nu iasă din case sau din adăposturi.

În imaginile de mai jos se pot auzi schimburile de focuri

Coloane de blindate sunt filmate în orașul Sumy

Rachetă balistică intercontinentală rusă (ICBM) observată în mișcare în partea de vest a Rusiei.

26 februarie, ora 00.30 – focuri de armă la Kiev



Harta cu atacurile Rusiei și rezistența ucraineană (25 februarie, 22.30):

Ucraina și Rusia discută despre stabilirea unui loc și a unei date pentru negocieri, a afirmat purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, într-o postare pe social media vineri seară.

NATO desfăşoară elemente ale forţei sale de reacţie rapidă şi va continua să trimită arme Ucrainei, inclusiv apărare aeriană, a anunţat vineri seară secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, după încheierea summitului NATO organizat prin videoconferinţă.

Principalele repere în contextul invaziei Ucrainei, până vineri seara:

Rușii intraseră în mai multe zone de la perifieria capitalei Kiev. Civilii din Kiev primeau arme și cocktailuri molotov. Au fost explozii în zona centralei electrice din Kiev. Ministerul Apărării de la Kiev preciza însă că nu a fost distrusă funcționa normal. Au fost început să sune din nou sirenele, avertizând un atac aerian

Explozii puternice au fost auzite vineri noaptea la nord de Kiev, din direcția Aeroportului Internațional Sikorsky

Ungaria s-a oferit vineri seară să găzduiască la Budapesta tratative de pace între Rusia şi Ucraina, în a doua zi a unei invazii lansate de preşedintele rus Vladimir Putin, transmite AFP

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut vineri întoarcerea „soldaţilor în cazărmile lor”, în timp ce războiul dintre Rusia şi Ucraina face ravagii; spune că este necesar „să se acorde o nouă şansă păcii” după vetoul Rusiei în Consiliul de Securitate asupra unei rezoluţii denunţând Moscova, notează AFP.

Obiectivul Federației Ruse în Ucraina este „asigurarea controlului asupra populației și schimbarea regimului”, a spus vineri șeful Serviciului de Informații pentru Apărare al Marii Britanii, Sir Jim Hockenhull, citat de CNN: „Forțele ruse continuă să avanseze pe două axe către Kiev. Obiectivul lor este să încercuiască capitala, să asigure controlul asupra populației și să schimbe regimul. Forțele armate ucrainene continuă să opună rezistență puternic”

Noi atacuri la Odesa, vineri seara, cu rachete

Artileria rusă a tras din nou asupra orașului Harkov. Tancuri rusești se îndreptau spre Mariupol, în timp ce pe Marea Azov ar fi fost o operațiune amfibie rusească.

După lupte grele, trupele ruseşti au trecut râul Nipru în sudul Ucrainei. Au obținut acces la oraşul Herson, important din punct de vedere strategic

Turcia s-a „abţinut” vineri la votul vizând suspendarea Rusiei din Consiliul Europei ca răspuns la invazia Ucrainei, a indicat ministrul turc de externe, Mevlut Casuvoglu

Preşedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis omologului său din China, Xi Jinping, într-o conversaţie prin telefon care a avut loc vineri, că este dispus să iniţieze negocieri cu Ucraina. Departamentul de Stat al SUA a respins oferta președintelui rus Vladimir Putin de a discuta cu Ucraina la Minsk

Guvernul britanic a anunţat vineri că a îngheţat activele preşedintelui rus, Vladimir Putin, şi ale ministrului său de externe, Serghei Lavrov, în urma invaziei ruse în Ucraina

Grupul de hackeri Anonymous a reușit să spargă datele de baze ale Ministerului rus al Apărării, a anunțat AnonymousTV pe Twitter. Ministerul rus al Apărării a negat informațiile

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurări că se află la Kiev pentru a ”apăra” Ucraina în pofida avansării trupelor ruse

Consilierul prezidenţial ucrainean a afirmat vineri că ţara sa păstrează controlul asupra teritoriului atacat de forţele ruseşti.

Ucraina a acuzat Rusia de crime de război. UE a anunțat că va îngheța conturile lui Putin și Lavrov

Au continuat lupte grele între ruși și forțele ucrainene în mai multe regiuni. Peste 2.800 de militari ruși ar fi fost uciși

O rachetă a lovit o navă moldovenească în Marea Neagră. O alta a lovit o navă sub pavilion Panama, care a luat foc.

Putin le-a cerut militarilor ucraineni să întoarcă armele și să lupte pentru el.

Reuniune în formatul București9 înaintea unei reuniuni NATO.

Armata ucraineană, vizată de hackeri din Belarus

Accesul la reţeaua de socializare Facebook a fost limitat vineri în Rusia de organismul rus de reglementare în domeniu, care a acuzat-o că cenzurează mass-media ruse şi că încalcă drepturile cetăţenilor ruşi

Germania va oferi NATO mai mulţi soldaţi şi sisteme de arme pentru protejarea aliaţilor săi

Consiliul Europei a suspendat Rusia.

SUA: O tremie din trupele rusești masate la graniță erau vineri în Ucraina.

Rusia amenință și Finlanda și Suedia

Stoltenberg: Obiectivele Kremlinului nu se opresc doar la Ucraina

Forţele militare ruse au lansat joi dimineața o invazie pe scară largă împotriva Ucrainei – terestră, aeriană şi navală -, cel mai mare atac al unui stat împotriva altui stat în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.

