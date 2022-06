Au pus în pericol siguranța circulației: șoferi prinși băuți la volan, în Alba. Unul dintre ei avea alcoolemie de 1,03

Ministrul Educației anunță modificări în procedura prin care se va putea începe carieră didactică pentru cei care vor să devină profesori. Sorin Cîmpeanu anunță că, prin viitoarea lege, cei care vor să predea în școli „nu mai intră direct la clasă” ci vor trebui să treacă prin mai multe etape.

Un an de stagiatură în școală, cu un mentor, în care cei care vor să devină profesori vor fi încadrați cu jumătate de normă – aceasta va fi noua cale de acces în cariera didactică, potrivit anunțului făcut de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Acesta a prezentat câteva dintre noutățile incluse în viitoarea lege a educației la o conferință a Institutului Aspen, potrivit edupedu.ro.

Cîmpeanu a spus că după absolvirea studiilor universitare cine vrea să devină profesor „nu mai intră direct la clasă”, ci „faci un an de stagiatură”. În acest an beneficiază de sprijinul unui mentor – mentorul este un profesor cu experiență care va fi degrevat parțial de norma didactică pentru aceste activitați.

În plus, profesorii mentori vor fi plătiți pentru orele suplimentare pe care le fac peste norma redusă stabilită, a mai spus ministrul.

„La finalul stagiaturii să dai un examen de licențiere pentru intrarea în corpul profesorilor”, a declarat ministrul Educației.

Ministrul Educației: După absolvirea studiilor universitare nu mai intri direct în clasă

„Profesorul este factorul determinant în școli. Avem un sistem în care am regândit cariera didactică. După absolvirea studiilor universitare nu mai intri direct în clasă, faci un an de stagiatură. În acel an de stagiatură o să ai o normă de predare redusă la jumătate, spre exemplu, o să beneficiezi de un mentor.

Ca să poți beneficia de un mentor, un profesor cu experiență, acel mentor trebuie să aibă și el la rândul lui norma de predare redusă, pentru a avea timp. Ce prestează în plus, ca activitate de mentorat, să fie plătită, și asta necesită resurse, deci toate măsurile necesită resurse financiare. La finalul stagiaturii să dai un examen de licențiere pentru intrarea în corpul profesorilor.

Sunt lucruri care, repet, conceptual sunt puse la punct și am mizat pe încrederea dumneavoastră în momentul în care voi face publice proiectele de lege așa cum le-am gândit și asta se va întâmpla într-o perioadă de peste câteva zile, cu siguranță, veți vedea traducerea juridică a concluziilor proiectului România educată. Dar finanțarea va rămâne un factor esențial”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Ideea este preluată din raportul proiectului România Educată. În document se precizează că pentru intrarea în cariera didactică va fi dezvoltat un sistem de stagiatură didactică, însemnând că fiecare profesor-stagiar va avea un profesor-mentor care îl va ghida.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News