Austria – România: Tricolorii au un nou examen pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Datele unui meci foarte important

Austria – România: Echipa României se află înaintea unui nou examem în parcursul ei din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. „Tricolorii” joacă sâmbătă seara, 7 iunie, de la ora 21:45, pe stadionul „Ernst Happel” din Viena, pentru duelul cu favorita grupei, Austria, în etapa a treia.

Două posturi TV au achiziționat drepturile de televizare, Antena 1 și Prima TV.

Cel de-al treilea meci al României din campania de calificare la turneul final din SUA, Canada și Mexic, contra Austriei, meci vital în ecuația calificării, va fi transmis la Antena 1, așa cum s-a întâmplat și în cazul meciului de debut, cu Bosnia Herțegovina.

Austria – România: Clasamentul în Grupa H

După primele două etape din preliminarii, România are 3 puncte (succes 5-1 cu San Marino), este pe locul al doilea, sub Bosnia, care are 6 puncte din două victorii.

Austria, prima adversară din luna iunie, nu a jucat în martie niciun meci, fiind atunci angrenată în barajele din Liga Națiunilor, contra Serbiei.

Pe lângă Austria – România, în etapa 3 din preliminarii se mai joacă Bosnia Herțegovina – San Marino, pe 7 iunie, de la ora 16:00.

În runda a 4-a, România va juca acasă cu Cipru (marți, 10 iunie, de la ora 21:45, pe Arena Națională), în timp ce Austria va juca în deplasare la San Marino, tot marți, de la 21:45.

Meciurile de sâmbătă, 7 iunie 2025

H Bosnia and Herzegovina vs San Marino (15:00)

G Malta vs Lithuania (18:00)

K Andorra vs England (18:00)

G Finland vs Netherlands

H Austria vs Romania

K Albania vs Serbia

Austria – România: FRF a pregătit o surpriză pentru suporteri

”Suporterii români au din nou ocazia să se reunească, la aproape un an după experiența memorabilă din vara trecută, de la EURO 2024.

În exteriorul stadionului, aproape de intrarea în sectorul destinat fanilor români va fi amplasat un Info Point special, unde vizitatorii vor putea primi informații utile și materiale promoționale.

Atmosfera va fi întreținută de muzică românească, iar tricolorul va fi prezent peste tot, fie prin stegulețele distribuite gratuit, fie prin sesiunile de face-painting deschise tuturor participanților” a precizat FRF.

Organizatorii îi invită pe toți românii, din țară și din diaspora, să se reunească în Zidul Galben de la Viena, pentru a susține împreună Generația de Suflet în drumul ei spre Campionatul Mondial.

Louis Munteanu, nici de data aceasta nu prinde Naționala mare

Louis Munteanu a părăsit cantonamentul naționalei și s-a alăturat lotului Under 21, în cantonamentul din Austria.

Atacantul, cerut de o mare parte dintre fani, a făcut deplasarea cu prima reprezentativă la Viena, însă a intrat în programul selecționatei U21.

Louis ar fi acuzat probleme musculare la antrenamentul de miercuri și investigațiile medicale. Cel puțin aceasta este explicația oferită presei.

Austria România – Echipa probabilă:

H. Moldovan

Rațiu

M. Popescu

Burcă,

Bancu

Șut

Chiricheș

N. Stanciu

Man,

Bîrligea

Drăguș.

Din această echipă fac așadar parte doi jucători originari din județul Alba: Nicușor Stanciu și Andrei Rațiu.

