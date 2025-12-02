Connect with us

Autoritățile pregătesc „OLX-ul ANAF-ului”: platformă online pentru vânzarea transparentă a bunurilor confiscate

acum 2 ore

Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește lansarea unei platforme online dedicată vânzării bunurilor confiscate. Proiectul, descris de șeful ANAF drept „OLX-ul ANAF-ului”, este menit să elimine suspiciunile privind valorificarea mărfurilor „pe sub mână”.

Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a anunțat că instituția lucrează la o platformă digitală dedicată valorificării bunurilor confiscate, un proiect finanțat prin PNRR, pe care îl numește, intern, „OLX-ul ANAF-ului”. Scopul este transparentizarea completă a procesului de valorificare și eliminarea suspiciunilor privind vânzările „pe sub mână”, scrie Mediafax.

„Cu marfa pe care o confiscăm, avem acum un proiect în PNRR să proiectăm o platformă – îi spunem intern OLX-ul ANAF-ului – pentru că vrem să transparentizăm tot acest proces”, a declarat Nica la Antena 3 CNN.

Produsele vor fi verificate înainte de a fi puse la vânzare

Înainte ca produsele să fie puse în vânzare, acestea vor trece prin controale riguroase. Șeful ANAF a precizat că legislația obligă instituția să colaboreze cu alte autorități ale statului pentru verificarea bunurilor înainte de valorificare.

„Ne întâlnim cu ANPC și celelalte instituții de protecție a consumatorului pentru a verifica dacă marfa confiscată îndeplinește condițiile de a fi pusă în consum”, a explicat Nica. În multe cazuri, bunurile provin din comerțul ilicit și nu respectă standardele de calitate.

Platforma va permite oricărui cetățean să vizualizeze inventarul complet al bunurilor confiscate disponibile pentru achiziție. Sistemul va funcționa similar cu platformele comerciale consacrate, oferind detalii despre fiecare produs și modalități clare de achiziție.

Potrivit șefului ANAF, noua platformă va afișa toate bunurile confiscate care urmează să fie vândute, astfel încât orice cetățean să le poată cumpăra transparent. „Vom transparentiza absolut tot în această zonă a vânzării bunurilor”, a subliniat Nica.

Proiectul urmează să fie implementat în următoarea perioadă, în cadrul reformelor asumate prin PNRR.

