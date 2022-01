Autoritățile pregătesc schimbări în strategia campaniei de vaccinare. Care este motivul

Legislația prevede o serie de afecțiuni ce limitează dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Este vorba despre situații în care nu se poate obține sau reînnoi permisul de conducere sau sunt condiții suplimentare.

Modificările intrate în vigoare în anul 2022 la Codul Rutier pun accent pe importanța documentului oficial prin care persoanele care primesc dreptul de a conduce sunt declarate apte din punct de vedere medical.

Pe lista afecțiunilor vizate se află și cele ale aparatului respirator. Persoanele care suferă de astfel de afecțiuni au nevoie de aviz medical pentru a obține permisul.

De asemenea, cei care sunt diagnosticați cu sindromul de apnee moderată în somn au nevoie de aviz medical pentru obținerea permisului. Apneea în somn este oprirea respiraţiei în timpul somnului, urmată de trezirea din lipsa oxigenului.

Sforăitul persistent şi zgomotos este un simptom la marea majoritate a celor care suferă de apnee obstructivă. Alte simptome sunt senzaţia de sufocare, mersul frecvent la toaletă în timpul nopţii, adormirea în timpul unor activităţi de rutină, capacitatea redusă de concentrare, iritabilitatea, somnolenţa în timpul zilei, dureri de cap dimineaţa, tulburări de memorie.

Printre factorii de risc sunt şi cei genetici, fumatul, consumul de alcool sau de medicamente sedative, bolile endocrine precum hipotiroidismul, sindromul ovarelor polichistice. 60% dintre pacienţii cu sindrom de apnee în somn sunt supraponderali şi obezi. O creştere de 10% a greutăţii este asociată cu un risc de 6 ori mai mare de apariţie a episoadelor de apnee. O circumferinţă a gâtului peste 44 cm la bărbaţi şi peste 37 cm la femei creşte riscul de apariţie a sindromului de apnee în somn.

Din cauza acestor probleme, riscul ca un şofer să adoarmă la volan sau să facă accidente este crescut.

Alte afecțiuni ce pot limita dreptul de a conduce autovehicule

(OMS 1162/2010 se aplică de la 29 decembrie 2017)

Conducătorii auto sunt diferențiați pe grupa 1 (autovehicule din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 şi BE) și grupa 2 (autovehicule din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 şi D1E).

Boli cardiovasculare

Afecţiunile sau bolile cardiovasculare pot determina o alterare bruscă a funcţiilor cerebrale, care constituie un pericol pentru siguranţa rutieră, reprezentând un motiv pentru interzicerea, cu titlu temporar sau permanent, a conducerii unui autovehicul.

Poti obține permisul doar cu aviz medical de specialitate persoanele care sunt diagnosticate cu/ manifestă/ au suferit intervenții de: aritmii, tahicardii, simptome de angină, implantare sau înlocuire a unui stimulator cardiac permanent; pierdere tranzitorie a stării de conştienţă şi a tonusului postural, sindrom coronarian acut; intervenţie coronariană percutanată; operaţie de bypass coronarian cu grefă; infarct sau accident ischemic tranzitoriu; insuficienţă cardiacă, transplant de cord; dispozitiv de asistenţă cardiacă; chirurgie valvulară; hipertensiune arterială malignă; cardiopatie congenitală și altele.

Nu li se pot elibera sau reînnoi permisele de conducere celor care au: boli vasculare periferice, cardiopatii, insuficienţă cardiacă. Sunt și excepții, cu condiţia ca solicitarea respectivă să fie justificată corespunzător printr-un aviz cardiologic şi să facă obiectul unui control medical periodic care să garanteze că persoana în cauză este în continuare capabilă să conducă autovehiculul în siguranţă, ţinând seama de efectele afecţiunii respective.

Vederea / afecțiuni oculare

Toţi solicitanţii unui permis de conducere trebuie să se supună unui examen corespunzător pentru a se asigura că au acuitatea vizuală necesară pentru conducerea unui autovehicul.

Dacă există motive de îndoială cu privire la acuitatea vizuală a solicitantului, acesta este examinat de o unitate de asistenţă medicală autorizată. La examinarea respectivă se acordă o atenţie deosebită la: acuitatea vizuală, câmpul vizual, capacitatea vizuală în condiţii de luminozitate redusă, sensibilitatea la lumină puternică şi contraste, diplopia, alte afecţiuni oculare care periclitează conducerea în condiţii de siguranţă.

Persoanele care solicită un permis de conducere sau reînnoirea acestui permis trebuie să aibă o acuitate vizuală binoculară, dacă este necesar, cu lentile de corecţie, de cel puţin 0,5, când se utilizează ambii ochi.

Atunci când se detectează sau se declară o afecţiune oculară evolutivă, se pot emite sau reînnoi permise de conducere, cu condiţia ca solicitantul să efectueze unele examene periodice în cadrul unei unităţi de asistenţă medicală autorizate.

Nu se emit şi nu se reînnoiesc permise de conducere pentru solicitanţii sau conducătorii auto care prezintă probleme în ceea ce priveşte sensibilitatea la contraste sau care suferă de diplopie.

Auzul

Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reînnoite pentru candidaţii sau conducătorii auto din grupa 2 numai cu avizul unei unităţi de asistenţă medicală autorizate. Se acordă o atenţie deosebită examinării medicale, ţinându-se seama de posibilităţile de compensare.

Handicapul locomotor

Eliberarea sau reînnoirea permiselor de conducere candidaţilor ori conducătorilor auto cu handicap fizic este posibilă, cu anumite restricţii, numai cu avizul unei unităţi de asistenţă medicală autorizate, acordat în urma evaluării medicale a afecţiunii sau anomaliei respective şi, în cazul în care este necesar, a efectuării unui test practic. De asemenea, avizul acordat trebuie să precizeze ce tip de modificare este necesară la vehicul şi dacă respectivul conducător auto trebuie să poarte un dispozitiv ortopedic.

Diabetul zaharat

Un candidat sau un conducător auto care suferă de diabet zaharat şi care urmează un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei trebuie să demonstreze că înţelege riscurile hipoglicemiei şi că este capabil să ţină sub control aceste episoade; nu se eliberează şi nu se reînnoiesc permisele de conducere auto în cazul solicitanţilor sau conducătorilor auto care nu au primit informaţii referitoare la aceste riscuri şi nu sunt deplin conştienţi de implicaţiile hipoglicemiei.

În cazul în care un candidat sau un conducător auto cu diabet zaharat urmează un tratament medicamentos, eliberarea sau reînnoirea permiselor se efectuează numai pe baza avizului medicului diabetolog şi, după caz, pe baza unor controale medicale periodice efectuate la intervale de maximum 5 ani. Dacă persoana are hipoglicemie cronică gravă, permisul de conducere auto se eliberează sau se reînnoieşte numai după ce au trecut 3 luni de la cel mai recent episod.

Regulile sunt mai stricte pentru șoferii din grupa 2.

Afecţiuni neurologice

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaţilor sau conducătorilor auto care suferă de afecţiuni neurologice grave, în afara cazului în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat.

Epilepsia

Conducătorilor auto cu epilepsie din grupa 1 trebuie să li se monitorizeze capacitatea de a conduce până când trec cel puţin 5 ani fără nicio criză.

Dacă persoana suferă de epilepsie, criteriile pentru acordarea/reînnoirea necondiţionată a permisului nu sunt întrunite.

Solicitantul care a avut o primă criză de epilepsie neprovocată poate fi declarat apt pentru condus după o perioadă de 6 luni în care nu au mai avut loc crize şi dacă s-a efectuat o evaluare medicală corespunzătoare.

Conducătorii auto sau solicitanţii pot fi declaraţi apţi pentru condus după trecerea unui an în care nu au mai avut loc crize.

Solicitantul sau conducătorul auto care a avut crize doar în timpul somnului poate fi declarat apt pentru a conduce dacă acest tipar a fost observat pe o perioadă care nu trebuie să fie mai mică decât perioada fără crize necesară în cazul epilepsiei.

Tulburări mintale

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite în cazurile candidaţilor ori conducătorilor auto care prezintă următoarele afecţiuni:

tulburări mintale grave, congenitale sau dobândite ca urmare a unor afecţiuni, trauma ori intervenţii neurochirurgicale;

retard psihic sever;

probleme comportamentale grave datorite vârstei sau tulburări grave ale capacităţii de judecată, comportament ori adaptabilitate.

Sunt exceptate situaţiile în care solicitările sunt însoţite de avizul medical autorizat şi, dacă este necesar, de controale medicale periodice.

Alcoolul / dependența de alcool

Permisele de conducere nu se eliberează sau nu se reînnoiesc în cazurile persoanelor care sunt dependente de alcool ori sunt incapabile să se abţină de la consumul de alcool atunci când conduc.

După o perioadă de abstinenţă dovedită şi numai cu condiţia existenţei unui aviz medical autorizat, precum şi a unor controale medicale periodice, permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite candidaţilor ori conducătorilor auto care au fost dependenţi de alcool.

Droguri şi medicamente

Abuz: Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaţilor ori conducătorilor auto care sunt dependenţi de substanţe psihotrope sau care nu sunt dependenţi de astfel de substanţe, dar fac abuz de ele în mod regulat, oricare ar fi categoria de permis care se solicită.

Consumul regulat: permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor dependente de substanţe psihotrope, sub orice formă, care pot limita capacitatea lor de a conduce în siguranţă în cazul în care cantităţile absorbite sunt atât de mari încât au efecte negative asupra conducerii.

Dispoziția de mai sus se aplică tuturor medicamentelor sau combinaţiilor de medicamente care afectează capacitatea de a conduce.

Afecţiuni renale

În cazul persoanelor cu insuficienţă renală gravă, permisele pot fie eliberate/reînnoite numai pe baza unui aviz medical autorizat şi cu condiţia efectuării unor controale medicale periodice.

Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite candidaţilor ori conducătorilor auto care au suferit un transplant de organe sau au un implant artificial care afectează capacitatea lor de a conduce, numai pe baza unui aviz medical autorizat şi, dacă este necesar, cu condiţia efectuării unor controale medicale periodice.

Ca regulă generală, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaţilor ori conducătorilor auto care prezintă afecţiuni care nu sunt menţionate în prezentele norme minime, dar sunt susceptibile de a constitui sau de a genera o incapacitate funcţională care poate afecta siguranţa rutieră, în afara situaţiilor în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat şi, dacă este necesar, cu condiţia efectuării unor controale medicale periodice.

