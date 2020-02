Autorul crimei din Partoș, Miki Lupu, și-a INCENDIAT celula de la Penitenciarul Gherla. Anchetă internă în instituție

Autorul crimei din Partoș – Alba Iulia, Mădălin Miki Lupu, condamnat la închisoare pe viață, a încercat să dea foc la celula în care era deținut, la Penitenciarul Gherla.

Miki, criminalul care a îngrozit România, a dat foc la o pătură și la o căciulă plină cu ziare cu o brichetă. În scurt timp celula și tot holul secției s-au umplut cu fum.

Incindentul s-a petrecut marți, 4 februarie, într-o celulă din cadrul compartimentului izolare.

Potrivit publicației de specialitate, penitenciarul.ro, la fața locului s-au deplasat polițiștii din penitenciar care au stins rapid focul și l-au îndepărtat pe Miki din celulă.

După incident a fost mutat pe unitatea de spitalizare pentru mai multe investigații. De asemenea, la nivelul Penitenciarului Gherla a fost pornită o anchetă pentru a se stabili cum a reușit deținutul să obțină o brichetă.

”Incidentul a fost descoperit cu operativitate de către polițiștii de penitenciare aflați în serviciu și nu s-au înregistrat alte pagube materiale sau vătămarea deținutului. Conform procedurilor, deținutul a fost supus unui control medical, în urma căruia s-a constat că starea sa de sănătate este corespunzătoare. La nivel unității s-a demarat procedura de analiză a incidentului și urmează a se lua măsurile legale care se impun”, au transmis reprezentanții penitenciarului, într-un comunicat de presă, remis de monitorulcj.ro.

Remintim că Miki a încercat să evadeze din Penitenciarul Gherla la sfârșitul anului 2019, scobind peretele, dar a fost prins.

Mădălin Miki Lupu, tânărul de 26 de ani originar dintr-o comună din Botoşani, a încercat să fugă din pușcărie printr-o metodă demnă de filmele cu gangsteri.

Atunci a încercat să evadeze şi a săpat un tunel în zidul camerei de deţinere, în spatele frigiderului, cu o lungime de 46 cm, înălţime de 27 cm şi adâncime de 33 cm. Din primele informaţii, deţinutul ar fi săpat în zidul camere, în zile repetate, tunelul pe care-l uda cu apă pentru a atenua zgomotele produse, pentru a ajunge în ghena de gunoi de pe secţia de deţinere.

Crima din Alba Iulia:

Potrivit anchetatorilor, Lupu a comis fapta în 14 iulie 2017, dimineaţa, în jurul orei 10.00.

„Aflându-se pe raza municipiului Alba Iulia, în scopul de a sustrage bani și bunuri, a pătruns fără drept în curtea și în casa locuinței victimei D. C. – în vârstă de 80 de ani și a fiului acesteia, persoana vătămată D. C. O. – în vârstă de 53 de ani, locuință situată în municipiul Alba Iulia, județul Alba, ocazie cu care le-a aplicat acestora mai multe lovituri cu o piatră de decor de grădină, de dimensiuni mari și cu picioarele, în zona capului și a pieptului, sustrăgând din casa locuinței acestora suma de aproximativ 4.300 lei, precum și obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte, cauzându-le leziuni grave care au condus la decesul victimei D. C. și la internarea medicală de urgență a persoanei vătămate D. C. O.”, a precizat, la data respectivă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

