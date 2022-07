Avarie la o stație de pompare a apei din Alba. Trei localități rămân fără apă potabilă. Zonele vizate

Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au dat o decizie finală, într-un caz de ucidere din culpă petrecut în urmă cu mai bine de cinci ani, pe un teren de vântătoare din Hunedoara.

Mai exact, Horațiu O., șef de post al comunei Boşorod la acea vreme, l-a împușcat mortal, în timpul unei partide de vânătoare, pe Darius Ș., fiul unui cunoscut om de afaceri din județul vecin. Potrivit presei locale, Ioan Ş., este unul dintre cei mai bogaţi oameni din judeţ, patron al complexului de agrement Steaua Mureşului.

Partida de vânătoare a avut loc în seara de vineri, 7 octombrie 2016 în zona cetăţii dacice Piatra Roşie.

În primă instanță, la Judecătoria Hațeg, fostul șef de post a fost achitat, în data de 5 mai 2021. Deoarece decizia nu a fost definitivă, dosarul a ajuns în apel, în județul Alba, la Curtea de Apel Alba Iulia.

Aici magistrații curții au dat o nouă sentință, diferită față de cea de la instanța de fond. L-au condamnat în data de pe polițist la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de ucidere din culpă cu suspendare. De asemenea trebuie să plătească 50.000 de lei daune morale către o parte civilă și 100.000 de lei daune morale către o altă parte civilă din dosar.

Potrivit adevărul.ro, moartea tânărului a avut loc în seara de vineri, 7 octombrie 2016, în timpul unei partide de vânătoare la care acesta participa împreună cu alte opt persoane, printre care se aflau şi tatăl său și şeful de post din comuna Boşorod. A doua zi, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara, oferea primele informaţii cu privire la împrejurările tragediei, petrecută în pădurile din Munţii Orăştiei, pe un fond de vânătoare privat din zona satului Alun – Boşorod.

Anchetatori au indicat faptul că tânărul a fost împuşcat accidental de un alt vânător. „Poliţia Oraşului Călan a fost sesizată cu privire la faptul că, pe fondul de vânătoare 50 Ursici (zona Alun-Boşorod) s-a produs un accident de vânătoare în urma căruia o persoană a fost grav rănită. Până la sosirea echipei medicale, victima, un tânăr în vârstă de 26 de ani, din Deva, a decedat”, informa IPJ Hunedoara.

Victima a fost lovită în zona gâtului, suferind o plagă împuşcată cervicală, cu leziune multiplă, vasculară. Un glonţ a intrat prin partea din faţă a corpului şi a ieşit prin spate, iar rana a fost absolut incompatibilă cu viaţa, informau medicii legişti, „Echipele de poliţie, însoţite de procurorul criminalist, s-au deplasat la faţa locului pentru efectuarea activităţilor specifice în astfel de situaţii, din primele verificări rezultând că partida de vânătoare a fost organizată cu îndeplinirea condiţiilor legale, iar prezumtivul autor este o persoană în vârstă de 37 de ani – membru vânător şi participant la vânătoare”, informa Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara.

Poliţistul se afla în timpul liber, vânătorii erau deţinători legali de arme, iar vânătoarea era autorizată ca vânătoare de mistreţi, completau cei de la IPJ. De la faţa locului au fost ridicate două tuburi de cartuşe cu glonţ, tuburi goale, precum şi armele participanţilor la vânătoare, pentru a fi expertizate.

În motivarea instanței de fond, dar și la apel, polițistul a precizat că a crezut că este un misteț în zona respectivă și a tras.

„În jurul orei 18,00, inculpatul a auzit gonacii şi câinii, urmărind să identifice mişcarea. Acesta a sesizat mişcare în vegetaţia aflată în partea sa stângă, mişcare care s-a continuat spre zona din spatele aliniamentului pe care se aflau vânătorii şi la scurt timp ar fi observat pe versantul din spatele său (versantul pe care a fost găsită victima Ş. Darius) uşor oblic spre stânga, în vârful acelui versant, un mistreţ şi ar fi tras un foc de armă cu arma marca Benelli Armi, model Arco, pe care o avea asupra sa, în această direcţie.

Nu a auzit niciun fel de strigăt, după aproximativ douăzeci de secunde a observat mişcare tot în aceeaşi direcţie, lateral dreapta faţă de zona în care a tras iniţial, lângă un copac şi a tras un al doilea foc de armă spre această zonă unde potrivit declaraţiei iniţiale a acestuia: am văzut mişcare şi am considerat că am văzut un mistreţ”, se arăta în dosar. Abia după terminarea partidei de vânătoare, oamenii au văzut că Darius nu ajunsese la locul de întâlnire şi au pornit în căutarea lui, găsindu-l căzut lângă un fag, împuşcat”, se arată în motivarea instanței, document citat de adevărul.ro.

Sentința de la Curtea de Apel Alba Iulia din data de 22 iulie 2022 este definitivă.