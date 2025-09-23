Connect with us

Avarie la rețeaua de distribuție a apei, pe tronsonul Sebeș – Pianu. Precizările Apa CTTA

Publicat

acum 3 secunde

Operatorul Apa CTTA – Sucursala Alba Iulia a anunțat marți după-amiaza că din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție de pe drumul vechi al Pianului, a fost întreruptă furnizarea apei potabile pe tronsonul Sebeș – Pianu.

„Echipa de intervenție este prezentă la fața locului și depune toate eforturile pentru remedierea defecțiunii în cel mai scurt timp posibil”, au transmis reprezentanții operatorului.

Potrivit acestora, reluarea alimentării cu apă este estimată în jurul orei 18:00.

„La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, rugăm sa fie semnalate imediat la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 521/ 0258 810 463, în vederea intervenției”, mai precizează reprezentanții Apa CTTA.

foto: arhivă

