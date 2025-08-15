Connect with us

Eveniment

Avertizare Cod Galben de caniculă în Alba și alte județe, până sâmbătă seara. Temperaturi maxime cuprinse între 33 şi 37 de grade

Publicat

acum 2 ore

Meteorologii au prelungit avertizările de caniculă. Astfel, judelul Alba se află vineri și sâmbătă sub avertizări Cod Galben de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. 

Avertizare Cod Galben de caniculă

  • Interval de valabilitate: 15 august, interval orar 12:00 – 21:00
  • Zone afectate: Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, centrul și sudul Munteniei

Vineri (15 august), valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă șidisconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în cele sudice și sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori vestul și sud-vestul țării.

Avertizare Cod Portocaliu – val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat

  • Interval de valabilitate: 16 august, interval orar 12:00 – 21:00
  • Zone afectate: județele Bihor, Arad, Timiș

Sâmbătă (16 august), valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad și Timiș, unde disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade.

Avertizare Cod Portocaliu – val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat

  • Interval de valabilitate: 16 august, interval orar 12:00 – 21:00
  • Zone afectate: Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei

Sâmbătă (16 august), valul de căldură se va menține în Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, unde va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării.

sursa: meteoromania.ro

